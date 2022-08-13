Vanspor, Erkul Küçük ile anlaştı

Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Iğdır FK'da oynayan başarılı forvet Batuhan Karadeniz'i, Pendikspor'dan kaleci Haydar Yılmaz, İstanbulspor'dan Sabit Hakan Yılmaz'ı ve Niğde Anadolu FK forması giyen Ümit Karaal'ı kadrosuna katan Kırmızı- Siyahlılar, dün ise son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Erkul Küçük'ü kadrosuna kattı.

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolculardan Batuhan Karadeniz, Haydar Yılmaz ve Sabit Hakan Yılmaz ve Ümit Karaal'ın ardından, Erkul Küçük'ü de kadrosuna kattı. Dış transferde daha önce Furkan Saki, Muhammed Ali Doğan ve Mustafa Aydın'ı kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Batuhan Karadeniz, Haydar Yılmaz, Sabit Hakan Yılmaz, Ümit Karaal ve Erkul Küçük'ü renklerine bağladı.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Yeni transfer edilen futbolcuların da takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, bu sezon başarılı bir grafik çizmeyi hedefliyor. Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak 1461 Trabzon forması giyen Erkul Küçük ile prensipte anlaştık. Transfer görüşmeleri sürecinde göstermiş oldukları iyi niyet ve hassasiyetlerinden dolayı 1461 Kulübüne ve Kulüp Başkanı Sayın Celil Hekimoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

ERKUL KÜÇÜK KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erkul Küçük, futbola Beylerbeyi alt yapısında başladı. Daha sonra Kasımpaşa alt yapısında futbol hayatını sürdüren Küçük, Kasımpaşa U21 forması giydikten sonra, Arnavutköy Belediyespor'un yolunu tuttu. Burada bir sezon forma giyen Küçük, daha sonra Kepek Belediyespor'a transfer oldu. Kepez Belediyespor'da da 1 sezon forma giyen Küçük, daha sonra Somaspor, Kütahyaspor, Ödemişspor, Isparta Davraz, Isparta 32 Spor, Somaspor ve 1461 Trabzon FK formaları giydi. Kariyerinde 57 resmi maça çıkan Erkul küçük, 1 gol, 1 asist katkısında bulunurken, 3 bin 903 dakika süre almayı başardı.

Bölgegazetesi