Vanspor Ergene deplasmanından 3 puanla dönüyor

TFF 2. Lig 4. Hafta müsabakasında temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaştı. 11. dakikada Kubülay Akyüz ile 1-0 öne geçen Vanspor, 45. dakika da kalesinde gördüğü gol ile ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Maçın 55. dakikasında Hamza Küçükköylü'nün bulduğu golle yeniden öne geçen Vanspor, maçı 2-1 tamamladı.

Ergene Valimeşe karşısında aldığı galibiyetle puanını 10'a yükselten Vanspor, ligde 3. sıraya yükseldi.

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