Vanspor Ergene deplasmanından 3 puanla dönüyor
TFF 2. Lig 4. Hafta müsabakasında temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaştı.
TFF 2. Lig 4. Hafta müsabakasında temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaştı. 11. dakikada Kubülay Akyüz ile 1-0 öne geçen Vanspor, 45. dakika da kalesinde gördüğü gol ile ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Maçın 55. dakikasında Hamza Küçükköylü'nün bulduğu golle yeniden öne geçen Vanspor, maçı 2-1 tamamladı.
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|5
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