Vanspor, Diyarbekirspor'u konuk ediyor

Cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı lider İskenderunspor'a 1-0 mağlup olan Kırmızı-Siyahlı takım, bugün sahasında oynayacağı Diyarbekirspor maçını, taraftarının da desteğiyle kazanmak istiyor. Ligde oynadığı 7 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Van temsilcisi, bugün saat 14.30'da sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 12'ye yükseltmek istiyor.

Şahabettin Özarlaner Spor Tesisleri'nde Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Van temsilcisi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Pazar günü teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayıran Vanspor'da, Diyarbekirspor karşısında takımın başında kimin olacağı ise merak ediliyor.

Yardımcı antrenörler nezaretinde Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Van temsilcisi, rakibini mağlup ederek, üzerindeki karabulutları dağıtmayı amaçlıyor. Van temsilcisi bugün oynayacağı zorlu maçı kazanarak, hafta sonu deplasmanda konuk olacağı Karacabey Belediyespor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele bugün saat 14.30'da Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Metehan Alpat, Adem Şahan, Necmi Demir ve Halil Erdoğan hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 18 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, Kırklarelispor deplasmanına giderken, 15 puan +8 averajla ikinci sırada yer alan Kocaelispor ise, son sıradaki Pazarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yine 15 puan +7 averajla üçüncü sırada yer alan Karacabey Belediyespor, deplasmanda 13 puanla beşinci sırada yer alan Zonguldak Kömürspor'un konuğu olurken, 15 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor ise sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Ankara Demirspor, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelirken, 1461 Trabzon FK ise sahasında Kastamonuspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Serik Belediyespor, Uşakspor deplasmanına giderken, Etimesgut Belediyespor ise Adıyaman FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçta ise Balıkesirspor sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Van Bölge Gazetesi