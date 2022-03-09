Vanspor, Diyarbekirspor'u tek golle geçti

Kırmızı- Siyahlılar, erteleme maçında deplasmanda karlaştığı Diyarbakır temsilcisini tek golle geçti. Vanspor, Hamza'nın ayağından bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Van temsilcisi bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı. Ev sahibi Diyarbekirspor, İbrahim Cezayir teknik sorumluluğunda sahaya; Salih Şenbaş, Şerif Doğan, Şaban Özel, İbrahim Has, Şahin Şafakoğlu, Serdar Güncü, Baran Işık, Cihan Aydın, Serhat Enes Çalışan, Reşo Akın ve Emrullah Sayar onbiri ile çıktı. Vanspor ise Erhan Altın teknik sorumluluğu sahaya; Aydın Bağ, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Furkan Polat, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydin, Emrah Tacir, Hamza Küçükköylü ve Kubilay Akyüz onbiri ile çıktı.

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan mücadeleyi Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Servet Bozkurt ve Sinan Dereci hakem dörtlüsü yönetiyor. 18. dakikada Vanspor 1-0 öne geçti. Sağ kanatan geliştirilen atakta ceza alanı içinde savunmanın topa elle müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Hamza, filleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Vanspor, rakibi Diyarbekirspor'u tek golle mağlup ederek, puanını 53 yaptı ve dördüncü sıradaki yerini korudu.

Bölgegazetesi