Vanspor Diyarbekirspor maçının hakemi belli oldu

Van Atatürk Stadı’nda saat 15.00’da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemi Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. İki hafta sonunda 1 puanı bulunan Diyarbekirspor’un 4 puana sahip olan rakibini yenerek ilk galibiyetine imza atmayı amaçladığı kritik karşılaşmada Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı, Hasan Avcı ise 4. hakemlik yapacak.