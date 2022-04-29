VanSpor, deplasmanda son maçına çıkıyor

Ligde bu sezon, son deplasman maçına pazar günü çıkacak olan Van Spor FK, ardından 7 Mayıs günü de kendi sahasında Niğde Anadolu FK'yi ağırlayacak ve lig sona erecek. Ardından da play-off süreci başlayacak. Van Spor FK'nin play-off'a kalıp kalamayacağı da merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ye mağlup olarak play-off umutlarını zayıflatan Van Spor FK, yeni teknik direktörü Zeki Yılmaz ile, son iki haftada play-off şansını zorlamak istiyor.

Geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon FK mağlubiyeti sonrası teknik direktör Erhan Altın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Zeki Yılmaz nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK'de hedef son iki maçtan 6 puan alabilmek.

1 Mayıs pazar günü İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak olan İnegölspor – Silahtaroğlu Van Spor FK maçını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, maçta Batuhan Gültek, düdük çalacak. Mehmet Sıraç Akpınar ve Burak Sami Şad'ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta, 4. hakem olarak da Murat Ercan görev alacak.

Silahtaroğlu Van Spor FK, ligin son maçında ise 7 Mayıs günü kendi sahasında Niğde Anadolu FK'yi konuk edecek.

HAFTANIN MAÇLARI

Sakaryaspor A.Ş.- Kahramanmaraşspor A.Ş.

Diyarbekir Spor A.Ş. - AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor

1461 Trabzon FK – Somaspor

İnegölspor – Silahtaroğlu Van Spor FK

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Çorum FK

Afjet Afyonspor - Sarıyer

Turgutluspor – Serik Belediyespor

Etimesgut Belediyespor – Ankaraspor

Niğde Anadolu FK – Bodrumspor A.Ş.

Ergene Velimeşe Spor – Sivas Belediye Spor.

Prestijhaber