VanSpor, deplasmanda son maçına çıkıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zorlu lig maratonunun sonuna geliniyor. Ligin tamamlanmasına 2 hafta kalırken, takımlar hedeflerine ulaşmak için 3 puan hesapları yapıyor. Matematiksel olarak play-off iddiası devam eden Silahtaroğlu Van Spor FK de, bu sezon ligde çıkacağı son deplasman maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Ligde bu sezon, son deplasman maçına pazar günü çıkacak olan Van Spor FK, ardından 7 Mayıs günü de kendi sahasında Niğde Anadolu FK'yi ağırlayacak ve lig sona erecek. Ardından da play-off süreci başlayacak. Van Spor FK'nin play-off'a kalıp kalamayacağı da merakla bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta kendi sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ye mağlup olarak play-off umutlarını zayıflatan Van Spor FK, yeni teknik direktörü Zeki Yılmaz ile, son iki haftada play-off şansını zorlamak istiyor.
Geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon FK mağlubiyeti sonrası teknik direktör Erhan Altın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Zeki Yılmaz nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK'de hedef son iki maçtan 6 puan alabilmek.
1 Mayıs pazar günü İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak olan İnegölspor – Silahtaroğlu Van Spor FK maçını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, maçta Batuhan Gültek, düdük çalacak. Mehmet Sıraç Akpınar ve Burak Sami Şad'ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta, 4. hakem olarak da Murat Ercan görev alacak.
Silahtaroğlu Van Spor FK, ligin son maçında ise 7 Mayıs günü kendi sahasında Niğde Anadolu FK'yi konuk edecek.
HAFTANIN MAÇLARI
Sakaryaspor A.Ş.- Kahramanmaraşspor A.Ş.
Diyarbekir Spor A.Ş. - AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor
1461 Trabzon FK – Somaspor
İnegölspor – Silahtaroğlu Van Spor FK
Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Çorum FK
Afjet Afyonspor - Sarıyer
Turgutluspor – Serik Belediyespor
Etimesgut Belediyespor – Ankaraspor
Niğde Anadolu FK – Bodrumspor A.Ş.
Ergene Velimeşe Spor – Sivas Belediye Spor.
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