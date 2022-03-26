Vanspor'dan kritik puan kaybı! Vanspor, Çorum FK ile puanları paylaştı:1-1

Kırmızı- Siyahlılar seyircisinden yoksun oynadığı maçta Çorum temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Vanspor'un golü Mehmet Özdiraz'dan gelirken, Çorum FK'nın beraberlik golü ise Mehmet Akyüz'den geldi.

Van temsilcisi bu beraberlikle sahada 2 önemli puan bıraktı. Vanspor, Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Barış Gök, Miraç Acer, Barış Sağır, Ogün Özçiçek, Emrah Tacir, Kubilay Akyüz, Taha Gür ve Mehmet Özdıraz onbiri ile çıktı.

Çorum FK ise Ergün Penbe teknik sorumluluğunda sahaya; Hasan Hüseyin Akınay, Recep Türköz, Murat Yıldırım, Burak Çalık, Volkan Okumak, İsmet Benli, Mustafa Eren Damar, Hakkı Can Aksu, Mehmet Akyüz, Sefa Akın Başıbüyük ve Mahsun Çapkan onbiri ile çıktı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan zorlu mücadeleyi Gürcan Hasova, Emin Barlas, Azad İlhan ve Emer Kaan Çalışkan hakem dörtlüsü yönetiyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor. Vanspor, 24. dakikada Mehmet Özdiraz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Çorum FK Mehmet Akyüz ile eşitliği yakaladı:1-1 İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşma iki takımın attığı birer gol ile berabere sona erdi:1-1

bölgegazetesi