Vanspor'dan iki önemli transfer…

Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Iğdır FK'da oynayan başarılı forvet Batuhan Karadeniz'i kadrosuna katarak rakiplerine göz dağı veren Vanspor, kaleye ise tecrübeli futbolcu Haydar Yılmaz'ı aldı. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolculardan Batuhan Karadeniz ve Haydar Yılmaz ile anlaşma sağlandı.

Dış transferde daha önce Furkan Saki, Muhammed Ali Doğan ve Mustafa Aydın'ı kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Batuhan Karadeniz ve Haydar Yılmaz'ı renklerine bağladı. Batuhan Karadeniz; profesyonel kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon, Iğdır FK deneyimleri sonrası yeni sezonda ise Vanspor formasıyla ter dökecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Santrafor mevkiinde oynayan kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022 - 2023 futbol sezonu için Kulübümüz İkinci Başkanı Veysel Ürüm, As Başkanımız Özcan Kara, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Sarp, Genel Sekreterimiz İsmail Ayaz ve transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu Vanspor şanlı formasını giymek üzere anlaşma sağlanmıştır. Vanspor Futbol Kulübümüze hayırlı olması dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Batuhan Karadeniz, ilk olarak 10 yaşında 2001 yılında oturduğu semtin takımlarında biri olan İçerenköy İdman Yurdu takımıyla futbol hayatına başladı ve o sene takımıyla İstanbul Şampiyonu oldu. Burada kazanılan başarı sonucunda Beşiktaş'ın dikkatini çeken oyuncu 2007 yılında Beşiktaş Paf takımına alındı ve 2010 yılına kadar Paf takımda forma giydi. Zaman zaman A takıma çıkan oyuncu kendi geliştirmesi için 2009 yılında Eshişehirspor takımına kiralandı. Eskişehirspor ile 14 maçta forma giyen Batuhan 8 gol atarak kendini gösterme fırsatını yakaladı o dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından kadroda istenilmedi ve 2010 yılında Eskişehirspor'a bonservisi ile beraber gönderildi. Batuhan Karadeniz, Eskişehirspor formasıyla ilk sezonunda 25 lig maçına çıktı ve 7 gol attı.

2011-2012 yılında teknik ekiple yaşadığı sıkıntılar sonucunda kadro dışı bırakıldı ve bir sezon sonra eski takımı Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-2014 sezonu öncesinde Trabzonspor ile anlaşan oyuncu kendini 3 yıllığına bordo mavi renkli takıma bağladı ancak burada da beklediği performansı yakalayamayan oyuncu sezonun ortasında Okan Buruk tarafından Elazığspor'a kiralandı. 2014-15 sezonu başlamadan, Teknik Direktör Roberto Carlos tarafından Sivasspor"a transfer oldu. Sivasspor'da bekleneni veremeyen Karadeniz, karşılık olarak sözleşmenin feshini gerçekleştir. Sonrasında St Gallen takımına geçiş yaptı.

Bir sezon forma giydikten sonra 2016-2017 sezonunda Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Ardından Adana Demirspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon ve son olarak Iğdır FK formaları giyen Karadeniz, 2022-2023 futbol sezonda ise Vanspor formasını terletecek. Kariyerinde 348 maça çıkan Karadeniz, 142 gol atıp, 37 asist katkısında bulundu. Geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen tecrübeli golcü, 30 maçta 16 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

HAYDAR YILMAZ KİMDİR?

1984 yılında Aydın'da dünyaya gelen başarılı kaleci Haydar Yılmaz, kaleciliğe 1999 yılında Koçarlı Belediyespor'da başladı, 2003 yılında Yalıkavak Belediyespor'da profesyonel olan ve Eskişehir Şekerspor'a transfer olan Yılmaz, Eskişehir Şekerspor forması altındaki ilk maçına 30 Ağustos 2003 tarihinde 2-2 berabere biten maçta Bilecikspor karşısında çıktı İnegölspor, Gaziosmanpaşa, Tarsus İdman Yurdu ve Şanlıurfaspor takımlarında da kalecilik yapan Haydar, 9 Temmuz 2011 tarihinde Kartalspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2013 yılında Süper Lig ekibi Alanyaspor'a imza atan Yılmaz, 2015 yılı başlarında Alanyaspor'un yeni kaptanı oldu. 2020 yılında Gaziantep Futbol Kulübü'nün yolunu tutan tecrübeli kaleci, bir sezon burada kaldıktan sonra, Tuzlaspor'a transfer oldu. 2020-2021 futbol sezonunda Tuzlaspor forması altında 19 maça çıkan Yılmaz, bir sezon sonra Pendikspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Pendikspor formasıyla 30 maça çıkan Yılmaz, takımının şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı. Kariyerinde 267 resmi maça çıkan Yılmaz, kalesinde 324 gol görürken, 88 net gole ise engel olmayı bildi.

Bölgegazetesi