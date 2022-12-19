Vanspor'dan ayrılan Yaser ve Muhsin'in karnesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, devre arası öncesi Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayırdı. Daha önce Batuhan Karadeniz ile yollarını ayıran Van temsilcisi, 2 futbolcu ile daha yollarını ayırdığını açıkladı.

VAN'DA SPOR 19.12.2022, 09:13
Vanspor'dan ayrılan Yaser ve Muhsin'in karnesi

Vanspor, devre arası transfer dönemi öncesi iç transferde katkı sunamayan futbolcularla yollarını ayırırken, dış transferde ise birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Ligin ikinci devresinde daha başarılı bir grafik çizmek isteyen Van temsilcisi, bu anlamda kadrosunu iyi isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Sezon başında takıma kattığı ve istediği verimi alamadığı futbolcularla yollarını ayırmaya başlayan Vanspor, dış transferde ise birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak Batuhan Karadeniz ile yollarını ayıran Kırmızı- Siyahlılar, daha sonra Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile de yollarını ayırdı.

Kadroya katılacak olan yeni isimlere yen açmak isteyen Van temsilcisi, teknik heyetinin kararı doğrultusunda Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayırdığını duyurdu. Vanspor'un başka isimlerle yollarını ayırması beklenirken, devre arası kampına kadar yeni transferlerin de takıma katılması bekleniyor.

YASER HACIMUSTAFAOĞLU'NUN VANSPOR KARNESİ

Vanspor'a sezon başında ikinci kez transfer olan Yaser Hacımustafaoğlu, bu sezon beklenen futbolu ortaya koyamadı. Özellikle son haftalarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formasından uzak kalan Yaser Hacımustafaoğlu, Vanspor formasıyla 14 maça çıktı. Kırmızı- Siyahlı forma altında çıktığı 14 maçta, 783 dakika görev alan Yaser Hacımustafaoğlu, 4 gol atıp 1 asist katkısında bulundu.

Son olarak Serik Belediyespor maçında 90. dakikada oyuna giren Yaser Hacımustafaoğlu, beklenen performansı ortaya koyamadı. Bu sezon Vanspor forması altında, Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Zonguldak Kömürspor, Kırklarelispor, İskenderunspor, Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Ankara Demirspor ve Serik Belediyespor maçlarında forma giyen Yaser Hacımustafaoğlu, sakatlığından dolayı Kocaelispor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Sarıyer, Bucaspor ve Uşakspor maçlarında ise forma giyemedi.

MUHSİN YILDIRIM'IN VANSPOR KARNESİ

Vanspor, Yaser Hacımustafaoğlu'nun yanı sıra sezon başında takıma katılan orta saha oyuncu Muhsin Yıldırım ile de yollarını ayırdı. Diğer futbolcular gibi büyük umutlarla transfer edilen Muhsin Yıldırım da beklentinin altında kaldı.

Vanspor forması altında 14 maçta 761 dakikada görev alan Muhsin Yıldırım, gol bulamazken, 3 asist katkısında bulundu. Son olarak Uşakspor maçında 80 dakika görev alan Muhsin Yıldırım ile yollar ayrıldı. Bu sezon Kırmızı- Siyahlı forma altında Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK, Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kocaelispor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Serik Belediyespor, Sarıyer, Bucaspor ve Uşakspor maçlarında forma giyen Muhsin Yıldırım, Adıyaman FK, Zonguldak Kömürspor, Kırklarelispor, İskenderunspor ve Diyarbekirspor maçlarında ise forma giyemedi.

Van Bölge Gazetesi

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