Vanspor'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarla anlaşmaya devam ediyor

Yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ile As Başkan Akın Dinçer'in görevlerini bırakmasının ardından, geçen sezon Sakaryaspor'un 1. Lig'e çıkmasında büyük emeği olan ve Vanspor'un anlaştığı Ercüment Coşkundere de prensip anlaşmasını bozmuştu. Daha sonra Yavuz Kuşan başkanlığındaki Vanspor, geçtiğimiz sezon takımda görev alan ve ligin son iki maçında takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkan Zeki Yılmaz ile yeni sezon öncesi anlaşmıştı.

Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer'in görevi bırakmasının ardından, takımın başarılı futbolcularından Mehmet Özdıraz, yaşanan süreçlerden dolayı Vanspor'dan ayrıldığını açıklarken, sözleşmesi sona eren Barış Gök ise önce 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'a daha sonra buradan da Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Yine geçtiğimiz sezon Vanspor'da forma giyen ve ligin büyük bir bölümünde Vanspor'un kalesini koruyan kaleci Aydın Bağ, Şanlıurfaspor ile el sıkışırken, bazı maçlarda son dakikalarda attığı gollerle Vanspor'a puanlar kazandıran Furkan Polat ise Etimesgut Belediyespor ile anlaştı.

Son olarak Vanspor'un başarılı sporcularından Mete Yıldız Afjet Afyonspor, Kubilay Akyüz Karaköprü Belediyespor ile anlaşırken, İsmet Kavuştu ise Anagold 24 Erzincanspor ile el sıkıştı. 2021-2022 futbol sezonunda yaklaşık olarak 30 milyon TL harcayan ve topladığı 66 puan +9 averajla ligi altıncı sırada tamamlayan Vanspor'da, karamsarlık devam ediyor.

Yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken, başarılı futbolcular ise tek tek takımdan ayrılmaya devam ediyor. 20 Temmuz'da olağanüstü kongreye giden ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongresi 1 Ağustos'a ertelenen Van temsilcisinde, yeni başkanın kim olacağı ve yeni sezon öncesi hedefin ne olacağı merak konusu oldu. 2022-2023 futbol sezonunda da 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor'un grubundaki diğer takımlar transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Kırmızı- Siyahlılarda sessizlik devam ediyor.

Yeni sezon öncesi iç transferde 10, dış transferde 3, alt yapıdan ise 8 futbolcuyla anlaşan Van temsilcisi, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. İç transferde Emrah Tacir, Uğur Âdem Gezer, Barış Sağır, Miraç Acer, Sedat Komi, Onur Tekin, Sabri Can, Hamza Küçükköylü, Uğur Can ve Oktay Gürdal ile yeniden anlaşan Kırmızı- Siyahlılar, alt yapıdan ise 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalarken, dış transferde ise şu ana kadar İsa Baltacı, Mustafa Aydın ve Furkan Saki'yi kadrosuna kattı.

Bölgegazetesi