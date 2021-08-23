Vanspor'da yeni yönetim bugün belli oluyor
Bu sezon adı sık sık olağanüstü kongrelerle geçen Vanspor, yaptığı son olağanüstü kongrede yönetime aday çıkmadığı için kongresi bugüne ertelenmişti. Bugün yapılacak olan son olağanüstü kongrede yeni yönetim belli olacak. Basına sızan bilgilere göre, İstanbul'da işadamı olan bazı Vanlı isimlerin yönetimde yer alacağı ifade edildi.
Yeni sezonda TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, yaptığı son olağanüstü kongrede yeni yönetimini oluşturamamıştı. Yeterli çoğunluk sağlanmasına rağmen, yönetime aday olan Turgut Lenk'in sunduğu listede kendisi dışındaki isimler üye olmadığı için liste kabul edilmemiş ve kongre ertelenmişti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor Kulübü'nde bugün yeniden olağanüstü kongre gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede, sağlıklı bir yönetim oluşturulamadığı için kongre ertelenmişti.
Vanspor'da, gerçek yönetim kurulunun oluşturulması için, bugün yeniden olağanüstü kongre yapılacak.
Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek kongreye katılacak iş adamları bugün Van'a geldi. Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz'in başkanlığında Van'a gelen iş insanları bugün kentte yapacakları bir toplantı ile adaylıklarını duyuracak.
İşte yeni yönetimin aday listesi:
1. Seyithan İzsiz
2. Mehmet Avcı
3. Kadir Çetin
4. Servet Yenitürk
5. Akın Dinçer
6. Adnan Bayram
7. Mehmetcan Yağar
8. Oktay Ukay
9. Osman Halitoğulları
10. Osman Çelik
11. Çetiner Çetin
12. Bülent Çelik
13. Serdar Kartal
14. Müjdat Çelik
15. Orhan Yıldırım
16. Levent Cankurtaran
18. Ömer İnanç
19. Türkmen Kaya
20. Yavuz Kuşan
21. Ferhat Kıyak
22. Fatih Sarp
Yedekler;
1. Nurullah Abukan
2. Yunus Emre Aykaç
3. Sami Avcı
4. Ümit Teymur
5. Faruk Karçık
6. İsmail Ayaz
7. Selami Ertana
8. Murat Deniz
9. Vedat Dursun
10. Cihan Kıyat
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