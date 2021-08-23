Vanspor'da yeni yönetim bugün belli oluyor

Yeni sezonda TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, yaptığı son olağanüstü kongrede yeni yönetimini oluşturamamıştı. Yeterli çoğunluk sağlanmasına rağmen, yönetime aday olan Turgut Lenk'in sunduğu listede kendisi dışındaki isimler üye olmadığı için liste kabul edilmemiş ve kongre ertelenmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor Kulübü'nde bugün yeniden olağanüstü kongre gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede, sağlıklı bir yönetim oluşturulamadığı için kongre ertelenmişti.

Vanspor'da, gerçek yönetim kurulunun oluşturulması için, bugün yeniden olağanüstü kongre yapılacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek kongreye katılacak iş adamları bugün Van'a geldi. Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz'in başkanlığında Van'a gelen iş insanları bugün kentte yapacakları bir toplantı ile adaylıklarını duyuracak.

İşte yeni yönetimin aday listesi:

1. Seyithan İzsiz

2. Mehmet Avcı

3. Kadir Çetin

4. Servet Yenitürk

5. Akın Dinçer

6. Adnan Bayram

7. Mehmetcan Yağar

8. Oktay Ukay

9. Osman Halitoğulları

10. Osman Çelik

11. Çetiner Çetin

12. Bülent Çelik

13. Serdar Kartal

14. Müjdat Çelik

15. Orhan Yıldırım

16. Levent Cankurtaran

17. Veysel Ürüm

18. Ömer İnanç

19. Türkmen Kaya

20. Yavuz Kuşan

21. Ferhat Kıyak

22. Fatih Sarp

Yedekler;

1. Nurullah Abukan

2. Yunus Emre Aykaç

3. Sami Avcı

4. Ümit Teymur

5. Faruk Karçık

6. İsmail Ayaz

7. Selami Ertana

8. Murat Deniz

9. Vedat Dursun

10. Cihan Kıyat

11. Şahin Özant

12. Bülent Bardak