Vanspor'da yeni başkan Yavuz Kuşan ilk kez konuştu

Vanspor'da Kulüp Başkanı Mehmet Avcı'nın görevinden istifa etmesinin ardından göreve gelen Başkan Yavuz Kuşan son sürece dair ilk kez konuştu. Kuşan, şehirden destek beklediklerini ifade ederken, "Başkan Avcı’nın ayrılığı sonrası takımın desteklenmesi konusunda süreç sadece Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın destekleri üzerinden tartışılmış ve bazı kesimlerce çok mesnetsiz ve etik olmayan tartışmalara konu edilmiştir" dedi.

VAN'DA SPOR 27.06.2022, 18:53
Vanspor'da yeni başkan Yavuz Kuşan ilk kez konuştu

Vanspor'da son süreçte yaşanan gelişmeler tüm Van spor kamuoyu tarafından endişe ile takip edilirken yeni bir açıklama geldi.

Vanspor Kulübü'nden Başkan Yavuz Kuşan'ın imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde;

"Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu başkanımız Mehmet Avcı bizatihi detayları ile açıkladığı sebeplerden dolayı takımdaki görevinden ayrıldı. Yeni dönemde takımın kendilerince ortaya koyduğu sebepler nedeniyle yönetilemeyeceğini ifade eden başkanımız  yönetim kurulu üyeliğini koruyarak mevcut görevini bırakarak takımın yönetilmesi hususunda görevi şahsıma verdi. Bunun yanında asbaşkanımız Akın Dinçer’de görevini Yunus Emre Aykaç’a devrederek yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Bizler geçtiğimiz dönemden bu yana hem başkan Avcı ile birlikte yürüttüğümüz yönetim kurulu üyeliğimizin hem de kente olan sorumluluğumuz gereği bu sorumluluğu bir an bile düşünmeden devraldık. Mehmet Avcı başkanımızın da açıklamasında ifade ettiği gibi 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kongreye kadar da takımın hiçbir sorun yaşamadan idare edilmesi, yönetilmesi ve yeni sezona hazırlanması konusunda büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışmalarımızı sürdürdük.

Ayrılıkların hemen akabinde kamuoyunda yaşanan tartışmalar, belirsizlikler sürerken yönetim kurulu olarak bir açıklama yapıp takımın bu süreçte kaldığı yerden devam edeceğini ve yeni sezon hazırlıklarının süreceğini ifade ettik. Bugün de bu sözümüzün arkasında durarak bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyor ve takımımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Fakat kamuoyunun bilmesi gereken ve son günlerde de çokça tartışıldığı için üzerine düşünmesi gereken en önemli konu bu takıma sahip çıkılması hususudur. Başkan Avcı’nın ayrılığı sonrası takımın desteklenmesi konusunda süreç sadece Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın destekleri üzerinden tartışılmış ve bazı kesimlerce çok mesnetsiz ve etik olmayan tartışmalara konu edilmiştir. Bu tartışma ve açıklamaları üzüntü ile takip ettiğimizi belirtmek isterim.

Bununla birlikte destek konusunda Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi gibi lokomotif kurumların bu kentin takımına desteğinin olması ile ilgili gereklilik kadar kentteki her kesimin desteği büyük önem arz etmektedir. Vanspor sadece bürokrasi ve yönetim kurulunun derdi olmamalı, takımın idaresi bununla sınırlandırılmamalıdır. Kentin takımı olan Vanspor’a tüm kurum, kuruluş, STK’lar, dernekler ve Vanlılar destek sunmalıdır.

Üzülerek belirtmek isteriz ki kongre sürecine götürmek üzere yoğun çaba harcayarak yeni sezona hazırladığımız takıma bu sorumluluğu üstlendiğimiz günden bu yana kentin takımı için yeterli desteği henüz alamıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Vanspor kişilerin değil bu kentin takımıdır. Bu kentin takımı 1’inci lig ve Süper Lig yolunda mücadele etmeyi hedefliyorsa, 2’inci lig yolunda kentin desteğini almadan diğer hedeflere ulaşması mümkün değildir. Bizler büyük bir gayret ile bu anlamda bir mücadele veriyor, fakat çoğunlukla yalnız kaldığımızı belirtmek istiyoruz. Bizlerin devam edebilmesi için yoğun destek gerekmektedir.. Sürecin böyle devam etmesi halinde takımın bu şekilde daha fazla devam etmesinin çok mümkün olmadığını hatırlatarak kenttin tüm kurum, kuruluş, STK, dernek ve takıma destek olabilecek isimlerini Vanspor’un ve bizlerin yanında yer almaya, takımı maddi manevi desteklemeye davet ediyoruz.
VANSPOR FK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YAVUZ KUŞAN"

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