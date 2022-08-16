Vanspor'da transferler sürüyor

Van temsilcisi, bir yandan lige sıkı bir şekilde hazırlanırken, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lig hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Van temsilcisi, son olarak Çorum FK forması giyen Muhsin Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Ankara Kızılcahamam'da güç depolan Van temsilcisi, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Daha önce birçok başarılı ismi kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Çorum FK forması giyen Muhsin Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Haydar Yılmaz, Batuhan Karadeniz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Muhammed Ali Doğan, Mustafa Aydın, Hakan Yılmaz, Yaser Hacımustafaoğlu gibi başarılı futbolcuları kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak orta saha oyuncusu Muhsin Yıldırım'ı da Kırmızı- Siyahlı formayı giydirdi.

Eksik bölgelerine takviyelere yapmaya devam eden Van temsilcisi, birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan Ankara'da güç depolayan Van ekibi, bir yandan da kadrosunu güçlendirerek, lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Kamp çalışmaları kapsamında Arnavutköy Belediyespor ile ikinci hazırlık maçını oynayan Van temsilcisi, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Kamp çalışmaları kapsamında 1-2 tane daha hazırlık maçı daha yapması beklenen Vanspor'un son eksikliklerini gidererek, 28 Ağustos'ta oynanacak olan Pazarspor maçını kazanarak, lige iyi giriş yapmak istiyor.

Son olarak Çorum FK forması giyen Muhsin Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Van temsilcisi, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

MUHSİN YILDIRIM KİMDİR?

1994 yılında Muş'ta dünyaya gelen Muhsin Yıldırım, futbola İstanbul Gençlerbirliği altyapısında başladı. Daha sonra Kasımpaşa altyapısında futbol kariyerinin sürdüren Yıldırım, Kasımpaşa U21 takımında forma giymeye devam etti.

Daha sonra Payas Belediye 1975, İstanbulspor, Samsunspor, Boluspor ve Çorum FK formaları giyen Muhsin Yıldırım, 2022-2023 sezonunda ise Vanspor formasını terletecek. Futbol kariyerinde 181 resmi maça çıkan Yıldırım, 12 gol, 3 asist katkısında bulunurken, 12 bin 500 dakika sahada kalmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasıyla 17 maça çıkan Muhsin Yıldırım, 1 gol atarken, 827 dakika sahada kaldı. Asıl mevkisi sağ bek olan Yıldırım, aynı zamanda ön libero ve merkez orta sahada da oynayabiliyor.