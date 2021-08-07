2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan ve ilk maçını 5 Eylül Pazar günü evinde Adayımanspor ile oynayacak olan Vanspor'da, transfer çalışmaları sürüyor.

Ligin başlamasına 1 ay gibi kısa bir süre kalmasıyla, henüz gerçek yönetim kurulunu belirleyemeyen kırmızı-siyahlı ekipte Servet Yenitürk başkanlığındaki geçici yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öne sürülüyor.

Edinilen bilgiye Vanspor'un teknik direktörlük için Saffet İşler ile sözleşme imzalarken, geçtiğimiz sezonun kadrosunda yer alan futbolculardan Aydın Bağ, Barış Gök, Oktay Aydin ve Sedat Komi'yle de yeniden sözleşme yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Vanspor'un, eski futbolcusu Güney Tutcuoğlu, Amedspor'dan Yusuf Yağmur, Karacabey Belediyespor'dan Ömer Çetinbaş, Adıyamanspor'dan İlyas Ekiz, Alanya Kestelspor'dan Abdurrahman Ayhanoğlu, Sarıyer'den Furkan Yaman ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Vanspor taraftarlar ise transfer çalışmalarının ve yeni yönetimin biran önce oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sezon çok güçlü bir grupta yer alıyoruz. Birçok takım transfer çalışmalarını tamamlarken, bizim takımımızda ise belirsizler devam ediyor. Henüz gerçek yönetiminu oluşturmayan Vanspor, bir yandan transfer çalışması yaparken, grubumuzda yer alan diğer güçlü takımlar kamplarını tamamlamak üzere. Takımımız henüz hazır değil. Nüfusu 1 milyon 300 bini geçen Van şehri böyle bir durumu hak etmiyor. Taraftarlar olarak, herkesin bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bir zamanlar Süper Lig'de dört büyük takıma kök söktüren Vanspor'un bugünlerde geldiği durum, herkesi derinden üzmektedir. Her yıl kongre sorunuyla karşı karşıya kalan Vanspor'umuz, bundan dolayı maalesef transferde de geç kalıyor. Bu sezonda transferde çok geç kalındı. Henüz takıma hangi futbolcuların alındığı belli değil. Nasıl bir kadro kurulacak bilmiyoruz. Vanspor bunu hak etmiyor. Şehrin tek profesyonel takımı olan Vanspor'un el birliği ile ayağa kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi: Bişar Ulutaş