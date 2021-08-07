Vanspor'da transfer çalışmaları sürüyor
Henüz gerçek yönetim kurulu üyeleri belli olmadığı için kulüp tarafından resmi açıklama yapılmamasına rağmen, gelen haberlere göre Vanspor'da transferler sürüyor. Teknik Direktör Saffet İşler ile el sıkışan Vanspor'un, 6-7 sporcuyla da anlaştığı öğrenildi.
2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan ve ilk maçını 5 Eylül Pazar günü evinde Adayımanspor ile oynayacak olan Vanspor'da, transfer çalışmaları sürüyor.
Ligin başlamasına 1 ay gibi kısa bir süre kalmasıyla, henüz gerçek yönetim kurulunu belirleyemeyen kırmızı-siyahlı ekipte Servet Yenitürk başkanlığındaki geçici yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öne sürülüyor.
Öte yandan Vanspor'un, eski futbolcusu Güney Tutcuoğlu, Amedspor'dan Yusuf Yağmur, Karacabey Belediyespor'dan Ömer Çetinbaş, Adıyamanspor'dan İlyas Ekiz, Alanya Kestelspor'dan Abdurrahman Ayhanoğlu, Sarıyer'den Furkan Yaman ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.
Vanspor taraftarlar ise transfer çalışmalarının ve yeni yönetimin biran önce oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sezon çok güçlü bir grupta yer alıyoruz. Birçok takım transfer çalışmalarını tamamlarken, bizim takımımızda ise belirsizler devam ediyor. Henüz gerçek yönetiminu oluşturmayan Vanspor, bir yandan transfer çalışması yaparken, grubumuzda yer alan diğer güçlü takımlar kamplarını tamamlamak üzere. Takımımız henüz hazır değil. Nüfusu 1 milyon 300 bini geçen Van şehri böyle bir durumu hak etmiyor. Taraftarlar olarak, herkesin bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bir zamanlar Süper Lig'de dört büyük takıma kök söktüren Vanspor'un bugünlerde geldiği durum, herkesi derinden üzmektedir. Her yıl kongre sorunuyla karşı karşıya kalan Vanspor'umuz, bundan dolayı maalesef transferde de geç kalıyor. Bu sezonda transferde çok geç kalındı. Henüz takıma hangi futbolcuların alındığı belli değil. Nasıl bir kadro kurulacak bilmiyoruz. Vanspor bunu hak etmiyor. Şehrin tek profesyonel takımı olan Vanspor'un el birliği ile ayağa kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandılar.
Van Bölge Gazetesi: Bişar Ulutaş
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