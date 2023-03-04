Vanspor'da tek hedef galibiyet…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın saat 14.00'te evinde Kırklarelispor'u konuk edecek. Kırmızı- Siyahlı takım, sahasında oynayacağı zorlu maçı, taraftarlarının da desteğiyle kazanmak istiyor.

VAN'DA SPOR 04.03.2023, 09:47
Vanspor'da tek hedef galibiyet…

-6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, ertelenen maçlar yarın yeniden oynanmaya başlayacak. Son olarak ligin 23. Haftasında sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Vanspor, yarın saat 14.00'te, 30 puanla onuncu sırada yer alan Kırklarelispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçtan üç puan hedefliyor. Ligde oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 26 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor, Fethiyespor, Adıyaman FK karşısında da sürdüren, zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından da 1 puan çıkaran Vanspor, istikrarlı gidişatını devam ettirmek istiyor.

Ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlılar, kazanması halinde, rakiplerin olası puan kayıpları ile zirveye bir adım daha yaklaşacak. Hafta boyunca Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan mücadeleyi, Onur Bingöl, Mehmet Kuru, Yahya Kemal Yurtbilir ve Süleyman Bahadır hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 51 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, evinde on yedinci sıradaki Uşakspor'u konuk ederken, 45 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1927 ise, deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Grupta 43 puan +13 averajla üçüncü sırada yer alan İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelirken, 43 puan +13 averajla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Karacabey Belediyespor deplasmanına gidecek.

Ankara Demirspor, evinde Balıkesirspor'u misafir ederken, Serik Belediyespor ise sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelirken, GMG Kastamonuspor ise son sıradaki Pazarspor konuk edecek. Grupta yer alan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ise depremden dolayı ligden çekilmişti.

Van Bölge Gazetesi

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