Vanspor'da tek hedef galibiyet…

Ankara Kızılcahamam'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 20 Ağustos Cumartesi günü Van'da toplanan Kırmızı- Siyahlılar, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Rize Temsilcisi Pazarspor, maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

20 Ağustos'tan bu yana Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Pazarspor maçının hazırlıklarını sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleyi kazanarak, lige galibiyetle başlamak istiyor. Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, ligde başarılı bir grafik çizmek için Pazarspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Van Bölge Gazetesi'nin haberine göre, yeni transfer edilen futbolcuların da takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, bu sezon başarılı bir grafik çizmeyi amaçlıyor. Eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam eden Van temsilcisi, birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürürken, Pazar günü sahasında saat 16.00'da oynayacağı Pazarspor maçını ise kazanmak istiyor. Ligi iyi bir giriş yapmak isteyen ve taraftarının önünde oynayacağı ilk maçını kazanmak isteyen Vanspor, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

"LİGE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Zorlu mücadele öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Zeki Yılmaz, "Ligin ilk maçına çıkıyoruz. 2022-2023 futbol sezonun hem bize hem de rakiplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Pazar günü ilk maçımızı oynayacağız. Pazar günü en iyi mücadelemizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız fiziksel olarak bu maça hazır değil.

Ama elimizdeki hazır olan en iyi onbiri çıkararak, iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Temennimiz buradan kayıpsız geçmek. Hem taraftarımız önünde hem de şehrimizin dinamiklerini gelip bize destek vereceği bir ortamda kesinlikle çok iyi bir futbol ortaya koyup, kazanmak istiyoruz. Grubumuzda çok güçlü takımlar yer alıyor. Vanspor'da hedefsiz bir takım değil.

Biz de hedefimize ulaşmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Değerli ve karakterli futbolcuları kadromuza kattık. Güzel bir ortamımız var. Bu ortamı sahaya da yansıtmak istiyoruz. Yönetim kurulumuzda burada elin gelen bütün gayreti sarf ediyor. İnşallah Pazar günü taraftarımızın desteğiyle de ilk maçımızı kazanarak, lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu vesileyle Pazar günü oynayacağımız maça tüm Van halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi