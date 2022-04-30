Vanspor'da tek hedef galibiyet…

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın deplasmanda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı maçta 1461 Trabzon FK'ya 1-0 mağlup olan ve play-off yolunda ağır yara alan Vanspor, yarın deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak. İnegölspor maçının hazırlıklarını hafta boyunca Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, ligde son haftalara girilirken, İngölspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Önceki hafta sahasında karşılaştığı Trabzon temsilcisine 1-0 mağlup olan Vanspor, İnegölspor maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

Son 5 lig maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet Van temsilcisi, yarın deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, İnegölspor'u deplasmanda mağlup ederek, play-off umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Yarın İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Batuhan Gültek, Mehmet Sıraç Akpınar, Burak Sami Şad ve Murat Ercan hakem dörtlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 36 maçlık periyotta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, 60 puanla yedinci sırada yer alırken, İnegölspor ise 36 maçlık periyotta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisi 50 puanla on birinci sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Bir üst lige çıkmayı garantileyen lider Sakaryaspor, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Kahramanmaraşspor'u konuk ederken, ikinci sırada bulunan Bodrumspor ise deplasmanda yine ligden düşmesi kesinleşen bir diğer takım olan Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. 1461 Trabzon FK sahasında Somaspor'u misafir ederken, Sivas Belediyespor ise Ergene Velimeşe deplasmanına gidecek.

Çorum FK, deplasmanda Adıyaman FK'ya konuk olurken, Bayburt Özel İdarespor ise Diyarbekirspor deplasmanına gidecek. Afjet Afyonspor sahasında Sarıyer'i konuk ederken, Ankaraspor ise sahasında bir diğer Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Serik Belediyespor ise Turgutluspor deplasmanına gidecek.

Van Bölge Gazetesi