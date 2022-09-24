Vanspor'da tek hedef 3 puan…

Ligin beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup eden ve moral bulan Vanspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Hafta boyunca çalışmalarını galibiyet üzerine sürdüren Van temsilcisi, Kırklarelispor deplasmanından puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

Ligde oynadığı 5 maçta, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, yarın deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 11'e yükseltmek istiyor. Hafta boyunca Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, önümüzdeki hafta konuk olacağı lider İskenderunspor maçı öncesi moralleri üst seviyeye çıkarmak istiyor.

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, hafta boyunca Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, yarın zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Van temsilcisi, yarın saat 16.00'da Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Zorlu mücadeleyi Hasar Kaçar, Ozan Burak Akduman, Oğuzhan Yazır ve Metin Ateş hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 15 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor deplasmanına giderken, 11 puanla ikinci sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise, 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek. Serik Belediyespor, Sarıyer deplasmanına giderken, Kocaelispor ise Uşakspor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Bucaspor 1928 sahasında Kırşehir Belediyespor'u misafir ederken, Etimesgut Belediyespor ise, Fethiyespor deplasmanına gidecek. Ankara Demirspor, deplasmanda Balıkesispor'a konuk olurken, GMG Kastamonuspor ise, son sıradaki Pazarspor'un konuğu olacak. Gruptaki son maçta ise, Diyarbekirspor, Adıyaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bölgegazetesi