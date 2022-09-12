Vanspor'da Moraller Yerinde

Vanspor Futbol Kulübü, ligin 4. Haftasında deplasmanda Adıyamanspor ile karşı karşıya gelecek. Maç için bugün Adıyaman'a hareket eden Vanspor'da morallerin yerinde olduğu dikkat çekti. 3 puan parolasıyla deplasmana giden Vansporlu futbolcular Adıyaman'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

İşte Vansporlu futbolcuların deplasman yolundaki o görüntüleri: