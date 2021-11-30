Vanspor'da kan kaybı sürüyor

Rakiplerinin puan aldığı haftada deplasmanda Somaspor'a 2-0 mağlup Kırmızı-Siyahlı ekip, üst sıralardan uzaklaşmaya devam ediyor. Soma maçı öncesi altıncı sırada yer alan Vanspor, aldığı bu mağlubiyetle onuncu sıraya kadar geriledi.

Soma mağlubiyetiyle lider Sakaryaspor ile arasındaki puan farkı 10'na çıkan Vanspor, üzerindeki kara bulutları bir türlü dağıtamıyor. Hafta içerisinde teknik direktör değişikliği yaparak, kan değişikliğinde giden Vanspor, Somaspor karşısında istediği futbolu sahaya bir türlü yansıtamadı.

Özellikle son haftalarda rakiplerine karşı vasatı aşamayan ve atak olgunluğu oluşturamayan Vanspor, puanlar kaybetmeye devam ediyor. Ligin ilk haftalarında ortaya koyduğu futbol ve aldığı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı veren Vanspor, son haftalarda ise aldığı sonuçlarla herkesi şaşkına uğratıyor.

Birkaç hafta öncesine kadar zirvede yer alan Vanspor, son haftalarda aldığı mağlubiyet ve beraberlikler birlikte, orta sıralara kadar geriledi.

VANSPOR DÖRDÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ SOMA'DAN ALDI

Ligde oynadığı 15 maçlık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, rakip filelere gönderdiği 21 gole karşılık, kalesinde 21 gol gördü. 0 averaja sahip olan Vanspor, 25 puanla onuncu sırada yer alırken, dördüncü mağlubiyetini ise Cumartesi günü 2-0 mağlup olduğu Somaspor'dan aldı.

KIRMIZI SİYAHLI EKİP DÜŞÜŞTE…

Ligin açılış maçında evinde konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup eden Vanspor, ligin ikinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Kırmızı-Siyahlılar, dördüncü hafta maçında ise deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1'le geçmeyi başardı.

Ligin beşinci hafta maçında sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, altıncı hafta maçında ise deplasmanda Turgutluspor'u 3-1'le geçmeyi başardı.

7. hafta maçında sahasında Serik Belediyespor'u 2-0'la geçen Saffet İşler'in öğrencileri, sekizinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı grubun zayıf takımlarından Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligin dokuzuncu haftasında sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Kara Kobralar, onuncu hafta maçında ise deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 5-0 gibi net bir skorla mağlup oldu.

Bu haftalarda sancılı bir süreç yaşayan Vanspor, ligin onbirinci hafta maçında sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 1-0'la geçerken, 12. hafta maçında ise Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Van temsilcisi, ligin on üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a ise 3-1 mağlup olurken, ligin on dördüncü hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Cumartesi günü Manisa temsilcisi Somaspor'a konuk olan ve sahada bir türlü varlık gösteremeyen Van temsilcisi, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, dördüncü mağlubiyetini almış oldu.

VAN TEMSİLCİSİ 21 ATTI, 21 YEDİ

Kırmızı-siyahlı ekip, 15 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, rakip filelere gönderdiği 21 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü.

Üst sıralara oynayan takımlar arasında en çok gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran Van ekibi, 15 haftalık periyotta ilk on sırada bulunan takımlara bakıldığında en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Vanspor bu periyotta 21 gol yerken, Somaspor 19, Ankaraspor 16, Afjet Afyonspor 15, Bayburt Özel İdare 14, Bodrumspor 12, Sivas Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon 9'ar, Çorum FK 8, lider Sakaryaspor ise sadece 5 gol yedi.

vanbölgegazetesi