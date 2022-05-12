Vanspor'da ilk ayrılan isim Aydın Bağ oldu

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Vanspor Futbol Kulübü'nün 2 yıldır kalesini koruyan Aydın Bağ, sözleşmesinin sona ermesinden dolayı takımdan ayrıldı.

Son zamanlarda Vanspor camiasında en çok konuşulan isimlerden biri olan ve yaklaşık 2 yıldır Vanspor'un kalesini koruyan Aydın Bağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile takımdan ayrıldığını açıkladı.

Vanspor camiasına başarı dileklerini ileterek kulüpten ayrıldığını duyuran Bağ, sosyal medya hesabından "2 Senedir formasını gururla giydiğim Vanspor kulübünden sözleşmem bittiği için ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında çalıştığım tüm herkese, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Vanspor camiasına başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.