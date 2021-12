Vanspor'da gözler lige çevrildi

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor, yarın evinde Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılar evinde konuk edeceği Başkent temsilcisini mağlup ederek, çıkış yakalamak istiyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 2-0 mağlup olan ve üst sıralardan iyice uzaklaşan Van temsilcisi, yarın sahasında konuk edeceği ligin güçlü takımlarından Ankaraspor'u mağlup ederek, çıkış yakalamayı hedefliyor.

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden kırmızı-siyahlılar, yarın saat 13.00'te ligin on altıncı hafta maçında evinde ligin güçlü takımlarından Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 15 maçlık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 25 puan ve 0 averajla onuncu sırada yer alırken, rakip Ankaraspor ise bu periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 ve +10 averajla sekizinci sırada yer alıyor.

Ligde son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan Vanspor, yarın sahasında konuk edeceği Ankaraspor'u taraftarının desteğiyle mağlup ederek, çıkışı geçmek ve üst sıralara yükselmek istiyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan zorlu karşılaşmada, iki takım da galibiyet hedefliyor.

Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, Başkent temsilcisi Ankaraspor ise 5 maçlık periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İki takımda aynı puanda bulunurken, son 5 maçlık periyotta iki takımda aynı sonuçları aldı.

Yarın saat 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede Enes Kanpara, Yunus Doğan, Bedirhan Soydemir ve Metin Ateş hakem dörtlüsü görev alacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

Lider Sakaryaspor deplasmanda on beşinci Turgutluspor'un konuğu olurken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise altıncı sıradaki Bodrumspor'un misafiri olacak.

Üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor sahasında yedinci sıradaki Afjet Afyonspor'u konuk ederken, dördüncü sıradaki Çorum FK ise sahasında on birinci sıradaki İnelgöspor'u konuk edecek.

Beşinci sıradaki Bayburt Özel İdarespor, sahasında on sekizinci sıradaki Adıyaman FK'yı misafir ederken, dokuzuncu sıradaki Somaspor ise deplasmanda on üçüncü sıradaki Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

On ikinci sıradaki Serik Belediyespor on yedinci sıradaki Ergene Velimeşe'yi konuk ederken, on dördüncü sıradaki Diyarbekirspor ise deplasmanda son sıradaki Kahramanmaraşspor'un konuğu olacak.

On altıncı sıradaki Sarıyer ise sahasında on dokuzuncu sıradaki Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.

