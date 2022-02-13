Vanspor'da futbol kötü, sonuç güzel!
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında ağırladığı Manisa temsilcisi Turgutluspor'u Mehmet Özdıraz'ın golüyle 1-0 mağlup ederek, puanını 42'ye yükseltti ve grupta 7. sıraya yükseldi.
Kırmızı- Siyahlılar Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 13.00'te başlayan karşılamadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı Enver Aydın, Mehmet Kağan Bingül, Birtan Yavuz ve Emre Korkmaz hakem dörtlüsü yönetti.
Maçın 18. dakikasında Vanspor Mehmet Özdıraz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Vanspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Vanspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kırmızı siyahlılar bu galibiyetle puanını 42 yaparak, yedinci sıraya yükseldi.
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