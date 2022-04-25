Vanspor'da Erhan Altın ve Erkan Avseren ile yollar ayrıldı

Son maçında 1461 Trabzon FK'ya 1-0 mağlup olarak play off potasından uzaklaşan Vanspor'da yeni kararlar alındı. Vanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Erhan Altın ve Sportif Direktör Erkan Avseren ile yolların ayrıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Erhan Altın ve Sportif Direktör Erkan Avsern ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Bu güne kadarki emekleri için hocalarımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Bölgegazetesi