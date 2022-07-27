Vanspor'da çalışmalar devam ediyor

Bu sezon da 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, kentteki kampta güç depolamaya devam ediyor. Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, Zeki Yılmaz teknik direktörlüğünde, Van'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor.

Eksik futbolcuların da takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, Ağustos ayın da ise ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta güçlü takımlarla mücadele verecek olan Vanspor, ligde başarılı bir grafik çizmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Kuşan başkanlığındaki geçici yönetim bir yandan ertelenen ve 01 Ağustos'ta yapılacak olan kongre hazırlığı yaparken, bir yandan da takıma faydalı olabilecek transferleri yapmaya çalışıyor.

Teknik Direktör Zeki Yılmaz ve transfer komitesinin listesine göre çalışmalar yürütülürken, Van kampında 20'ye yakın futbolcu bulunuyor. Van kampı öncesi dış transferde 3, iç transferde 10, alt yapıdan ise 8 futbolcu ile sözleşme imzalayan Vanspor'da, takıma takviye yapılması konusunda çalışmalar sürüyor. 3 Ağustos'a kadar Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde çalışma yapacak olan Vanspor'un, 5 Ağustos'ta Ankara Kızılcahamam veya Bolu'da ikinci kamp dönemine başlayacak. Burada 4-5 hazırlık maçı yapacak olan Vanspor, 20 Ağustos itibariyle Van'a dönecek.

KIRMIZI GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Vanspor'un 2022-2023 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor. Gruptaki diğer takımlarda çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürürken, bir yandan da önemli futbolcuları kadrolarına katarak, lige güçlü bir şekilde başlamayı hedefliyorlar.

Van Bölge Gazetesi