Vanspor'da büyük kriz çözüldü

Vanspor'da Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır'ın süresiz kadro dışı bırakılması ve oyuncuların antrenmana çıkmama kararı almasının ardından, teknik direktör Ümit Bozkurt da görevinden istifa etmişti. Kırmızı- Siyahlı takımda oyucular, önceki gün ödemelerini alamadıklarını gerekçe göstererek, antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine yönetimle görüşme yapan fakat sorunu bir türlü çözüme kavuşturamayan Teknik Direktör Ümit Bozkurt da görevini bıraktığını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından yönetim kuruluyla toplantı yapan Vanspor yönetimi, yaşanan krizi çözüme kavuşturdu. Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak yaptığı açıklamada, yaşanan sorunu çözüme kavuşturduklarını, kadro dışı bırakılan Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır da yeniden kadroya dahil edildiğini ifade etti. Başkan Kıyak, Teknik Direktör Ümit Bozkurt'un da görevinin başında olduğunu söyledi.

"9 MİLYON LİRA BORCUMUZ VAR"

Başkan Kıyak, Vanspor'u bugünlere mevcut futbolcuların getirdiğini belirterek, "İletişimsizlikten dolayı alınan bir karar neticesinde bu duruma gelindi. Futbolcu kardeşlerimiz ile kulüp tesislerinde bir araya geldik. Daha önce alamadıkları primler nedeniyle takımla birlikte maça çıkmayacaklarını belirtmişlerdi. Almış oldukları kararın fevri bir karar olduğunu belirten arkadaşlarımız, bizlerden bu konu hakkında büyüklük beklediklerini ifade ettiler. Bizlerden bir büyüklük beklediler.

Bizler profesyonel takımız. Her an her türlü karar alabiliriz. Hiç bir profesyonel takımda prim ödemelerinden dolayı antrenmana çıkmama durumu görmedik. 15 milyon liralık borçla kulübü devraldık. Şu anda toplam borcumuz kamu borçları dahil 9 milyon lira borcumuz var. Ödemelerinin dönemi gelen topçularımız paralarını alacaklar. Alihan kardeşimiz Vanspor'a 2,5 milyon lira para kazandırdı. Ümit Bozkurt hocamızda görevinin başındadır. Hedefe ulaşmak için hatalarımızı görmemezlikten geleceğiz ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi