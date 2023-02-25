Vanspor'da büyük kriz çözüldü

Vanspor'da üç futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından futbolcuların idmana çıkmama kararı ve Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'un istifasının ardından kulüp yönetimi devreye girerek sorunu çözdü. Kadro dışı bırakılan futbolcular yeniden kadroya alındı. Teknik Direktör Bozkurt istifasını geri aldı. İdmana çıkmama kararı alan futbolcular ise bu kararlarından vazgeçti.

VAN'DA SPOR 25.02.2023, 09:16 25.02.2023, 12:15
Vanspor'da büyük kriz çözüldü

Vanspor'da Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır'ın süresiz kadro dışı bırakılması ve oyuncuların antrenmana çıkmama kararı almasının ardından, teknik direktör Ümit Bozkurt da görevinden istifa etmişti. Kırmızı- Siyahlı takımda oyucular, önceki gün ödemelerini alamadıklarını gerekçe göstererek, antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine yönetimle görüşme yapan fakat sorunu bir türlü çözüme kavuşturamayan Teknik Direktör Ümit Bozkurt da görevini bıraktığını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından yönetim kuruluyla toplantı yapan Vanspor yönetimi, yaşanan krizi çözüme kavuşturdu. Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak yaptığı açıklamada, yaşanan sorunu çözüme kavuşturduklarını, kadro dışı bırakılan Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır da yeniden kadroya dahil edildiğini ifade etti. Başkan Kıyak, Teknik Direktör Ümit Bozkurt'un da görevinin başında olduğunu söyledi.

"9 MİLYON LİRA BORCUMUZ VAR"

Başkan Kıyak, Vanspor'u bugünlere mevcut futbolcuların getirdiğini belirterek, "İletişimsizlikten dolayı alınan bir karar neticesinde bu duruma gelindi. Futbolcu kardeşlerimiz ile kulüp tesislerinde bir araya geldik. Daha önce alamadıkları primler nedeniyle takımla birlikte maça çıkmayacaklarını belirtmişlerdi. Almış oldukları kararın fevri bir karar olduğunu belirten arkadaşlarımız, bizlerden bu konu hakkında büyüklük beklediklerini ifade ettiler. Bizlerden bir büyüklük beklediler.

Bizler profesyonel takımız. Her an her türlü karar alabiliriz. Hiç bir profesyonel takımda prim ödemelerinden dolayı antrenmana çıkmama durumu görmedik. 15 milyon liralık borçla kulübü devraldık. Şu anda toplam borcumuz kamu borçları dahil 9 milyon lira borcumuz var. Ödemelerinin dönemi gelen topçularımız paralarını alacaklar. Alihan kardeşimiz Vanspor'a 2,5 milyon lira para kazandırdı. Ümit Bozkurt hocamızda görevinin başındadır. Hedefe ulaşmak için hatalarımızı görmemezlikten geleceğiz ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (3)
Vanlı 16 saat önce
Bu borç çok ta abartılı bir borç değil kaldı ki şehir bütünleşip kenetlenirse iş insanları da taşın altına ellerini koyarlarsa bu problemin üstesinden gelinebilir. Amaca bu kadar yaklaşmışken sudan sebeplerle başarısızlık yaşamak istemiyoruz artık. Taraftar olarak gerekeni yapmaya hazırız.
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (0)
Okan Saygılı 12 saat önce
Kardeşim başkan olarak çık maalesef iş adamları ve devlet yöneticileri sahip çıkmıyor de. Taraftarı topla etrafına maç biletlerini yap 200 TL her hafta kapalı gişe oynat bak gör noluyor o zaman. O sana söz veren çakallar nasılda koşa koşa geliyor görürsün. Ayağa düşmeyin kardeşim ayağa düşmeyin herşey taraftar bunu unutmayın. Bırak borç olsun bırak borç biriksin ödeme sende ama futbolcunun parası üstünde kalmasın hele bu dönemlerde takım çok iyiyken. Başarılar dilerim.
Beğendim (2) Beğenmedim (0)
K. İsmet 14 saat önce
2,5 milyonun dekontunu paylaşsınlar. 1.4 milyon mu? 600 bin mi? Dekontun açıklanmasını istiyoruz…
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (1)
Namaz Vakti 26 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15