Vanspor'da, Bucaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Önceki hafta sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kalan ve hanesine 1 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on yedinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bucaspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmandan 3 puan çıkararak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 16 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 27'ye yükseltmek ve üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, lider Bucaspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek.

Van temsilcisi, Cumartesi günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında karşılaşacağı Uşakspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 35 puan +15 averajla lideri takibini sürdüren Kocaelispor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, 34 puanla üçüncü sırada bulunan İskenderunspor ise, Sarıyer deplasmanına gidecek.

30 puanla dördüncü sırada bulunan Karacabey Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına giderken, 29 puanla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, son sıradaki Pazarspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ankara Demirspor, evinde GMG Kastamonuspor'u misafir ederken, Kırklarelispor ise, Fethiyespor deplasmanında puan veya puanlar için mücadele edecek.

Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, evinde Diyarbekirspor'u konuk ederken, Zonguldak Kömürspor ise, deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki son maçta Adıyaman FK bir altındaki Balıkesirspor ile deplasmanda mücadele edecek. Van Bölge Gazetesi