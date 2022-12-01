Vanspor'da, Bucaspor maçının hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı lider Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

VAN'DA SPOR 01.12.2022, 11:28
Vanspor'da, Bucaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Önceki hafta sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kalan ve hanesine 1 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on yedinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bucaspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmandan 3 puan çıkararak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 16 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 27'ye yükseltmek ve üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, lider Bucaspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek.

Van temsilcisi, Cumartesi günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında karşılaşacağı Uşakspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 35 puan +15 averajla lideri takibini sürdüren Kocaelispor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, 34 puanla üçüncü sırada bulunan İskenderunspor ise, Sarıyer deplasmanına gidecek.

30 puanla dördüncü sırada bulunan Karacabey Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına giderken, 29 puanla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, son sıradaki Pazarspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ankara Demirspor, evinde GMG Kastamonuspor'u misafir ederken, Kırklarelispor ise, Fethiyespor deplasmanında puan veya puanlar için mücadele edecek.

Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, evinde Diyarbekirspor'u konuk ederken, Zonguldak Kömürspor ise, deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki son maçta Adıyaman FK bir altındaki Balıkesirspor ile deplasmanda mücadele edecek. Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10