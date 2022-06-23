Vanspor'da bir istifa depremi daha! Kadın Futbol yöneticisi de İstifa ettiğini duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Vanspor Kadın Futbol Takımı Yöneticiliğine atanan Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, istifasını duyurdu. Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer’den sonra Şehnaz Nigar Çelik de istifa etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, “Vanspora güzel bir hayalle geldim amacım kadın futbolculara umut olmaktı ve sözümüz vardı... Bu desteği ve vizyonu Başkanımla belirlemiştik, ancak… Çok söyleyecek sözüm var sadece çok üzgünüm. Vanspor kadın futbol takımı yöneticiliğinden üzülerek istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehrivan Gazetesi