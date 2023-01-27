Vanspor'da ara transfer dönemi hareketli geçti! İşte gelenler ve gidenler
TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bitexen Vanspor FK, ara transferde kadrosunu 6 oyuncu ile güçlendirirken, 5 oyuncusu ile de yolları ayırdı. İşte Vanspor’a gelenler ve gidenler…
Mehmet Salih Giyci - WanHaber
GELENLER
Altınordu FK forması giyen orta saha oyuncusu Emre Oymak ile 2. Devre sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı.
Amed SK, forması giyen santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Tarsus İdman Yurdu forması giyen kaleci Barış Türkmen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Uşakspor forması giyen on numara oyuncusu Onurcan Güler ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarıyer forması giyen stoper Nuri Terliksiz ile anlaşma sağlandı.
Diyarbekirspor forması giyen sağ bek Şerif Doğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
GİDENLER
Alihan Kubalas, 2.Lig temsilcisi Kocaelispor’a transfer oldu.
Yaser Hacımustafaoğlu, 3.Lig temsilcisi Sapanca Gençlikspor’a transfer oldu.
Muhsin Yıldırım, 3.Lig temsilcisi Muş 1984’e transfer oldu.
Furkan İnce, kiralık sezon sonuna kadar 3.Lig temsilcisi Edirnespor’a transfer oldu.
Onur Tekin, 3.Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya transfer oldu.
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