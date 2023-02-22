Vanspor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor'da 3 futbolcu iç işleyişi bozmaya yönelik haraketleri nedeni ile süresiz kadro dışı kaldı.
WanHaber - Haber Merkezi
TFF 2. lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bitexen Vanspor FK, sezonun flaş takımları arasına girmeyi başardı. Son haftalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Vanspor, 43 puanla 4. Sırada yer alıyor. Vanspor'da bu sezon oynanan 23 maçın tamamında görev alan Haydar Yılmaz ve Barış Sağır'ın yanı sıra,1928 Bucaspor maçı dışında geri de kalan tüm maçlarda görev yapan Uğur Adem Gezer süresiz kadro dışı kaldı.
Vanspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kulübümüzün iç işleyişini bozmaya yönelik hareketlerde bulunarak takım içerisinde gruplaşmaya çalışıp, takım düzenini bozan Futbolcularımızdan; Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15