Vanspor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı kaldı

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TFF 2. lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bitexen Vanspor FK, sezonun flaş takımları arasına girmeyi başardı. Son haftalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Vanspor, 43 puanla 4. Sırada yer alıyor. Vanspor'da bu sezon oynanan 23 maçın tamamında görev alan Haydar Yılmaz ve Barış Sağır'ın yanı sıra,1928 Bucaspor maçı dışında geri de kalan tüm maçlarda görev yapan Uğur Adem Gezer süresiz kadro dışı kaldı.

Vanspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kulübümüzün iç işleyişini bozmaya yönelik hareketlerde bulunarak takım içerisinde gruplaşmaya çalışıp, takım düzenini bozan Futbolcularımızdan; Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.