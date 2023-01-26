Vanspor'da, 1461 Trabzon FK maçının hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda karşılaşacağı üçüncü sıradaki 1461 Trabzon FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Kırmızı- Siyahlı takım, Pazar günü deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

VAN'DA SPOR 26.01.2023, 08:54
Vanspor'da, 1461 Trabzon FK maçının hazırlıkları sürüyor

Önceki hafta sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, ligin 22. Haftasında 42 puanla üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek. Pazar günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 22 puan topladı.

İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor ve Fethiyespor karşısında da sürdüren Vanspor, liderle arasındaki puan farkını da 6'ya düşürmüştü. Grupta zorlu bir periyoda giren Vanspor, bu süreci en az kayıpla atlatmak istiyor. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlılar, Pazar saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 42'ye yükseltmek ve liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, 1461 Trabzon FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Van temsilcisi, Pazar günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, son haftalardaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele Pazar günü saat 14.00'te Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 45 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, Serik Belediyepor deplasmanına giderken, ikinci devreye kötü başlayan ve 42 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928 ise, sahasında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Grupta 39 puanla dördüncü sırada bulunan İskenderunspor, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelirken, 36 puanla altıncı sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise, Balıkesirspor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Ankara Demirspor, deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelirken, Zonguldak Kömürspor ise Adıyaman FK deplasmanına gidecek. Kırklarelispor ise evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü konuk ederken, Etimesgut Belediyespor, deplasmanda Uşakspor'ya kozlarını paylaşacak. Grupta son iki sırayı paylaşan Pazarspor ve Diyarbekirspor ise karşı karşıya gelecek.

Van Bölge Gazetesi

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