Vanspor, büyük fırsat tepti!

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında konuk ettiği ve 1-0 öne geçtiği maçta Bayburt Özel İdarespor'la 1-1 berabere kalarak, önemli fırsatı tepti.

VAN'DA SPOR 05.03.2022, 17:00 05.03.2022, 17:03
Vanspor, büyük fırsat tepti!

Sahasında Bayburt temsilcisini konuk eden Van temsilcisi, sahadan 1 puanla ayrıldı.  Vanspor Erhan Altın teknik sorumluluğun sahaya; Aydın Bağ, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Ogün Özçiçek, Oktay Aydin, Furkan Polat, Kubilay Akyüz, Emrah Tacir ve Hamza Küçükköylü onbiri ile çıktı.

Bayburt Özel İdarespor ise, sahaya; Zülküf Özer, Sefa Narin, Onur Kolay, Gökdeniz Varol, Emre Şahin, Tarık Mayhoş, Yunus Emre Yalçın, Ali Fırat Okur, Ömer Yıldız, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Taşçı onbiri ile çıktı. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan karşılaşmayı; Can Cengiz, Harun Terin, Salih Burak Demirel ve Özer Özden hakem dörtlüsü yönetiyor.

14. dakikada Vanspor, Furkan Polat'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.  İlk yarı Vanspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Bayburt 76. dakikada Tayyip ile beraberliği yakaladı.  Maç 1-1'lk beraberlikle sona erdi.

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