Vanspor, bugün ikinci kez kongreye gidiyor

Vanspor Futbol Kulübü'nde 20 Ağustos'ta yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul, başkan adayı olmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı yapılamamıştı.

Ertelenen kongre, bugün yapılacak. 20 Ağustos'ta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan kongre öncesi delegelerden beklenen yeteri çoğunluk sağlanamaması ve herhangi bir başkan adayının çıkmamasından dolayı ertelenmişti. 2. Lig'de birçok kulüp kongrelerini tamamlayarak, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Vanspor'un kongresi ise geçtiğimiz hafta başkan adayı çıkmaması ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti.

Vanspor'un kongresi bugün tekrar yapılacak. Bugün başkan adayının çıkmaması halinde, mevcut yönetimin tekrar aday olması bekleniyor. Yeni sezon öncesi iddialı takımların yer aldığı 2. Lig'de tüm gözler bugün yeniden yapılacak olan Vanspor kongresine çevrildi. 2021-2022 futbol sezonunda ligi 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamlayan ve averaj farkıyla play-off'a gidemeyen Vanspor'da yeni sezonda başkanının kim olacağı merak ediliyor. Vanspor'un ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı bugün çoğunluk aranmaksızın saat 14.00'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Vanspor, 1. Lig'in kapısından döndü. Kısıtlı bir kadro ile sezona başlamasına rağmen, beklentinin üzerinde bir performans ortaya koyan Vanspor, ligi 66 puanla tamamlamıştı. Bugün yapılacak olan kongre öncesi Vanspor'un mevcut yönetimde yer alan Ferhat Kıyak'ın başkan adayı olacağı ileri sürülüyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı 38 lig maçında 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü.

VANSPOR'UN GRUBUNDA GÜÇLÜ TAKIMLAR BULUNUYOR

2022-2023 futbol sezonunda Vanspor'un grubunda, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor.

İLK MAÇ 28 AĞUSTOS'TA

TFF 2. Lig 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 3. Lig 4 Eylül Pazar günü başlarken, ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak ve normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play-Off müsabakaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, TFF 3. Lig'de ise 13 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Öte yandan Vanspor, 28 Ağustos'ta ligin ilk maçında evinde Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.

Van Bölge Gazetesi