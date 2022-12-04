Vanspor, Bucaspor'u liderlikten etti

Önceki hafta sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kalan ve hanesine 1 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on yedinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bucaspor'u tek golle geçti.

Bucaspor karşısında alınan galibiyetin ardından Bucaspor 35 puanda kalarak, ikinci sıraya gerilerken, Etimesgut Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor ise puanını 38'e çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Ev sahibi Bucaspor 1928, Cüneyt Dumlupınar teknik sorumluluğunda sahaya; Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Onur Özcan, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç, Furkan Çil, Saruhan Fındıkçı, Cuma Menize, Berke Bıyık, Erhan Çelenk ve Mehmet Fuat Gölbaşı onbiri ile çıktı.

Konuk takım Vanspor ise, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Alihan Kubalas, Erkul Küçük, Muhsin Yıldırım, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Emrah Tacir ve Uğur Can onbiri ile çıktı.

Yeni Buca Stadyumu'nda saat 14.00'te baylayan mücadeleyi İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi ve Cihan Ataş hakem dörtlüsü yönetti.

İlk yarıya ev sahibi Bucaspor başladı.

Maçta ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

80. dakikada Vanspor, Sedat Komi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Başka gol ve önemli atak olmayınca, Vanspor maçı 1-0 kazandı.

Bucaspor 35 puanda kalırken, Vanspor ise puanını 27'ye yükseltti.