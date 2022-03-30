Vanspor, Bodrumspor'a konuk oluyor

Kırmızı- Siyahlılar bugün saat 14.00'te deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı ve 1-0 öne geçtiği maçta Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Vanspor, Bodrumspor maçını kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bodrumspor maçı hazırlıklarını Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor.

Cumartesi günü sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan ve puanını 55'e çıkaran Vanspor, Bodrumspor maçını kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Van temsilcisi, bugün deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, Bodrumspor'u mağlup ederek, hafta sonu sahasında oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Adem Cinek, Barış Sun, Tolga Atasoy ve Önder Turgay Demirbak hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 31 maçlık periyotta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 55 puanla dördüncü sırada yer alırken, Bodrumspor ise 31 maçlık periyotta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bodrum FK 60 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Lider Sakaryaspor sahasında on üçüncü sıradaki Diyarbekirspor'u konuk ederken, 1 puan liderin gerisinde ikinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise deplasmanda sekizinci sıradaki Bayburt Özel İdarespor ile kozlarını paylaşacak. Beşinci sıradaki Afjet Afyonspor deplasmanda on yedinci sıradaki Turgutluspor ile karşı karşıya gelirken, altıncı sıradaki Sivas Belediyespor ise sahasında İnegölspor'u konuk edecek. Çorum FK sahasında Somaspor ile kozlarını paylaşırken, Ankaraspor ise Sarıyer deplasmanına gidecek.

Etimesgut Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor'u ağırlarken, Serik Belediyespor ise sahasında bir altındaki Adıyaman FK'yı misafir edecek. Grupta son iki sırayı paylaşan Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK ise karşı karşıya gelecek.

bölgegazetesi