Vanspor, bir kez daha kongreye gidiyor

Haziran ayında iki kez olağan üstü kongreye gitmesine rağmen yeni yönetim olmadığından dolayı herhangi bir seçim yapamayan Vanspor, 25 Temmuz’da bir kez daha olağan üstü kongreye gidecek.

VAN'DA SPOR 08.07.2021, 08:00
Vanspor, bir kez daha kongreye gidiyor

TFF 2. Lig’de mücadele eden ve yeni yönetim olmadığı için transfer çalışmaları yapamayan Vanspor, Haziran ayı içerisinde 2 kez olağan üstü kongreye gitmişti. Mevcut başkan Servet Yenitürk, yeniden aday olmadığı ve yeni adaylar da çıkmadığı için söz konusu kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilememişti.

Silahtaroğlu Vanspor Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi sebebiyle, Denetim Kurulu üyeleri bugün toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlar gereği 25 Temmuz’da Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yeniden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.

Vanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifa etmesi sebebiyle Denetim Kurulu 07.07.2021 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 84 Maddesinde “Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.” Denilmektedir. İlgili Kanun Maddesi gereğince Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısının Denetim Kurulumuzca yapılması kararlaştırılırmış olup, Kulübümüz 25.07.2021 Pazar Günü Saat  14:00 da Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmaya ekseriyet sağlanmaması durumunda toplantının 01.08.2021 tarihinde Pazar Günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi

#vanspor
Yorumlar (11)
Göl Kentliler 2 gün önce
TAKIMLAR KAMPA GİRDİ BİZ HALEN SERVET BEYİN YAZIP VE OYNAYIP VE KENDİSİNİN ÇEKTİĞİ FİLMİ İZLİYORUZ FİLİMDE DE HEP İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GECME ALAY ETME SPOR DA DÖNEN OLAYLARI ANLATMA YAZIK SENİN DERDİN VAN SPOR DEĞİL SENİN DERDİN PARA ADAMLAR TÜM BORÇLARIYLA DEVERALMAYA HAZIR HADİ NİYE VERMEDİN VERMESSİN KİMDE GELSE SEN VERMESSİN SERVET SPOR TESÇİLLENDİ
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (0)
KARAKOBRALAR 2 gün önce
SEVGİLİ KARDEŞLERİM BU ADAM VAN SPORA ZARAR VERİYOR BİR AÇIKLMA YAPIYOR BİZ YOKUZ DİYOR SONRA BİR ALGI BAŞLATIYOR VALİ BEY SAHİP CIKSIN KİMSEDE DESTEK VERMEYİNCE BAŞKA PROJE SÖZ AĞİIZDAN CIKTIMI BİTTİ BEN İSTİFA EDECEM DEDİN DERNEKLER MASASINA BIRAKACAM DEDİN ERKEK ADAMIN AĞZINDA BİR SÖZ CIKTIMI O SÖZE GÜVEN OLUR AMA SAYIN BAŞKAN SEN ARTIK VAN SPOR UN İSMİNİ KULLANARAKTAN SHOW YAPIYORSUN VALLAHİ SENİN BU İHANETİNİ KİMSE UNUTMAYACK REZİL OLDUNUZ BU DA BÖYLE BİLİNE
Cevapla Beğendim (8) Beğenmedim (0)
Vanlılarrrr 2 gün önce
Durum içler acısı maalesef. Sezon başlayacak ortada ne takım var ne de yönetim. Şehrin tek takımı can çekişiyor ve onca zengin iş insanı bu tabloyu sadece izliyor. Kimsenin umursadığı da yok.
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (0)
KARA KOBRALAR 2 gün önce
VAN SPOR HOLDİNG TALİP OLDU TAKIM ORTDA KALMASIN TÜM BORÇLARIYLA DEVRALMAYA HAZIRIZ DEDİLER NİYE VERMİYORSUN TABİKİ SİZDE COK İYİ BİLİYORSUNUZ VAN SPOR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN TURGUT LENK VE YÖNETİMİ VAN SPORU ŞAMPİYON YAPACAĞI İÇİN BU YÖNETİM İSTEMİYOR ŞUANKİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ İŞ ADAMLARI SAHİP ÇIKMADILAR ADAMLAR MERT ÇE BU KADAR BORCUN ALTINA GİRDİLER BURDAN ŞUNU AÇIKLAYAYIM AMACIMIZ VAN SPORDUR DİYENLER BU HALKLA DALGA GEÇSİNLER BAKALIM NEREYE KADAR GEÇECEKLER HEP BERABER İZLEYECEZ VE GÖRECEZ
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (0)
Kara kobralar... 2 gün önce
Sayın Zahir kandaşoğlunu Van spor başkanı olarak görmek istiyoruz
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (3)
VANLI 2 gün önce
YAZIKLAR OLSUN....
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
NURİ ÖZTÜRKÇİ 1 gün önce
Servet Yenitürk şuan Valilikten, Belediyelerden İhalelerin davetiye usulü ile kameraların olmadığı yerlerde kendisine verilmesini mi bekliyor, yoksa tesisleri tadilat bakım onarım Gençlik Ve Spor Bakanlığının göndereceği bütçeden karşılayıp, Kulübe verdiği borç paralarını kurtarmak mı istiyor. birçok kulüp TFF gelirleri, iddia ve spor toto gelirleri ile takımlarını bir sezon boyunca yürütürken neden Vanspor kulübü hep borçlandırıyor. liyakatsiz yöneticilerden mi kaynaklanıyor.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
AAA 2 gün önce
HAYIRDIR KARAKOBRALAR DÜNE KADAR ALKIŞLIYORDUNUZ SERVETİ ŞMDİMİ AKIL BAŞINIZA GELDİ
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
18°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Temmuz 2021
İmsak 02:57
Güneş 04:44
Öğle 12:17
İkindi 16:11
Akşam 19:40
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23