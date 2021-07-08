Vanspor, bir kez daha kongreye gidiyor

TFF 2. Lig’de mücadele eden ve yeni yönetim olmadığı için transfer çalışmaları yapamayan Vanspor, Haziran ayı içerisinde 2 kez olağan üstü kongreye gitmişti. Mevcut başkan Servet Yenitürk, yeniden aday olmadığı ve yeni adaylar da çıkmadığı için söz konusu kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilememişti.

Silahtaroğlu Vanspor Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi sebebiyle, Denetim Kurulu üyeleri bugün toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlar gereği 25 Temmuz’da Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yeniden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.

Vanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifa etmesi sebebiyle Denetim Kurulu 07.07.2021 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 84 Maddesinde “Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.” Denilmektedir. İlgili Kanun Maddesi gereğince Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısının Denetim Kurulumuzca yapılması kararlaştırılırmış olup, Kulübümüz 25.07.2021 Pazar Günü Saat 14:00 da Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmaya ekseriyet sağlanmaması durumunda toplantının 01.08.2021 tarihinde Pazar Günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi