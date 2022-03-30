Vanspor berabere kalarak 1 puana razı geldi!

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda Bordumspor ile 0-0 berabere kalarak, puanını 56 yaptı ve beşinci sırada yer aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 32’nci hafta mücadeleleri Bugün oynanan Bodrumspor maçı ile devam etti. 31. hafta kendi sahasında Çorumspor ile 1-1 berabere kalan Vanspor Deplasmanda zorlu Bodrumspor karşısında berabere kalarak play off şansını sürdürdü.

Play-off hattında bulunan iki takımın mücadelesi 14.00’da başladı. Karşılaşmayı Adem Cinek ile yardımcıları Barış Sun ve Tolga Atasoy yönetti. Son 12 Maçtır yenilmeyen Temsilcimiz Vanspor son 12 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı. , Zorlu Bodrumspor deplasmanında 1 Puanla Van’a döndü. Temsilcimiz Vanspor haftasonu kendi sahasında Etimesgutspor ile karşılaşacak. Alınan beraberlik sonrası kırmızı siyahlı takım 56 puanla beşinci sırada yer aldı.

Vanekspres