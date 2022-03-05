Vanspor, Bayburt Özel İdarespor’u konuk ediyor

Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı ve 2-0 öne geçtiği maçta Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, bugün sahasında ligin güçlü takımlarından Bayburt Özel İdarespor'u konuk edecek. Kırmızı- Siyahlılar, Bayburt temsilcisi mağlup ederek, puanını 52 yapmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Van temsilcisi, bugün sahasında oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçını, taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Erhan Altın teknik sorumluluğunda zorlu maçın hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, sahasında galip gelerek, ikinci devredeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Bugün saat 14.00'te sahasında Bayburt temsilcisini konuk edecek olacak olan Van temsilcisi, haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. Ligin ikinci devresinde iyi bir çıkış yakalayan ve 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Vanspor, zorlu maçı kazanarak hanesine 3 puan yazdırmanın peşinde. Zorlu mücadele bugün günü saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda başlayacak.

KIRMIZI-SİYAHLILARDA TEK HEDEF 3 PUAN…

Ligde oynadığı 27 maçlık periyotta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 49 puanla beşinci sırada yer alırken, Bayburt Özel İdarespor ise 27 maçlık periyotta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bayburt temsilcisi 46 puanla altıncı sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR...

Lider Sakaryaspor deplasmanda son sıradaki Niğde Anadolu FK'nın konuğu olurken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise sahasında on üçüncü sıradaki Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Bodrumspor sahasında Sarıyer'i konuk ederken, dördüncü sıradaki Sivas Belediyespor ise dün oynanan karşılaşmada Somaspor’a 2-1 mağlup oldu. Afjet Afyonspor sahasında Diyarbekirspor'u misafir ederken, Çorum FK ise sahasında Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. İnegölspor sahasında Turgutlu'yu konuk ederken, Ankaraspor ise sahasında dün konuk etti Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup etti. Adıyaman FK ise sahasında Ergene Velimeşe'yi misafir edecek.

Bölgegazetesi