Vanspor Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdı

Vanspor Futbol Kulübü, taraftarların ve kentin tepkisine rağmen aldığı Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Hantallığı, istikrarsızlığı ve takım içindeki disiplinsizliği nedeniyle takıma geldiği ilk günden beri sürekli gündem olan Karadeniz, Etimesgut maçı sonrası yönetimin baskısı üzerine Vanspor'dan ayrıldı.

WanHaber.com'un 14 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı "Batuhan'dan Van'a Yar Olmaz" haberiyle adeta bu günler görülmüş ve transfer komitesine bir mesaj verilmişti.

İşte 14 Ağustos 2022 tarihinde WanHaber'de çıkan o özel haber:

Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karadeniz ile prensipte anlaştıklarını duyurmuş, bu transfer haberi Van'da tepkiye neden olmuştu. Iğdır'da bir süredir forma şansı bulamayan Karadeniz, istikrarsızlığı ve disiplinsizliği nedeniyle takımda 'istenmeyen adam' olmuştu. Gittiği takımlarda dengelerle oynayan Karadeniz, taraftarlar tarafından 'istikrarsızlığı ve gelecek vaat etmemesi' nedeniyle eleştirilerin odağında olmuştu. Vansporlu taraftarlar aşırı kilosu ve eğlence düşkünlüğü bulunan Karadeniz transferine sıcak bakmıyor.

HEYECANA DEĞİL, TEPKİYE NEDEN OLDU

Vanspor Futbol Kulübü'nün, geçtiğimiz günlerde Batuhan Karadeniz transferini duyurması taraftarda heyecana değil, tepkiye neden oldu. 31 yaşındaki Karadeniz, Iğdır'da tutunamayınca boşta kalmış ve Vanspor ile anlaşmıştı. Vanspor taraftarları sosyal medya hesapları üzerinden 'Batuhan Karadeniz' transferinin yanlış olduğunu ve kulübün bu transferden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

IĞDIR'DA BİLE TUTUNAMADI

Süper lig kariyeri bulunan Karadeniz, kilosu ve hantallığı yüzünden 3. Lig takımlarına kadar düşmüş ve en son Iğdırspor ile anlaşmıştı. Yaşı, kilosu, hantallığı, alem düşkünlüğü ve alkol sevdası yüzünden kariyerinde hep geriye doğru giden Karadeniz, yöneticilere haber vermeden Iğdır'ı terketmiş ve ligdeki bazı maçlarda kadro dışı bırakılmıştı.

KARADENİZ VANSPOR'A YAR OLMAZ!

Batuhan Karadeniz'in Vanspor Futbol Kulübü'nde randıman vermeyeceğini düşünen taraftarlar, yeni yönetime çağrıda bulundu. Bu transferin takımda ağır tahribatlar yaratabileceğini öne süren taraftarlar yarın son kez masaya oturacak olan Vanspor yönetimine eleştiride bulundu. 'Masaya oturmaya, transferi uzatmaya gerek yok' diyen Vanspor taraftarları, Karadeniz'in takıma katılmasını istemiyor.

SON SÖZ YÖNETİMİN

Batuhan Karadeniz ile presipte anlaşan ve bir kaç görüşme yapan Vanspor FK yönetimi, yarın nihayi kararını verecek. Yönetim ya Karadeniz'in tüm absürt isteklerini kabul edecek, yada taraftarın çağrısına kulak verip bu boş sevdadan vazgeçecek.