Vanspor Başkanı Kıyak'tan zehir zemberek açıklamalar

Vanspor'u devraldıkları günden bu yana kulübün başarılı olması ve hak ettiği yere gelmesi için yönetim kuruluyla beraber gece-gündüz çalıştıklarını belirten Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Vanspor'lu futbolculara ödenmesi için hesaba gelen paraya Servet Yenitürk tarafından bloke konulduğunu açıkladı.

Bir süredi Van'daki bir özel hastanede tedavi altında olan Kıyak, doktorlardan izin alarak Vanspor tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Servet Yenitürk'ün Vanspor'un hesaplarına SGK ve vergi borçlarından dolayı bloke koydurduğunu açıklayan Başkan Kıyak, bu borçların da kendi dönemine ait olduğunu ifade etti.

"VAN HALKI SERVET YENİTÜRK'E GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Servet Yenitürk'ün bu kulübe vermiş olduğu zararlar hakkında hukuki süreci başlatacaklarını söyleyen Kıyak, "Vanspor bayrağını devraldığımızda tüm Van halkı nasıl bir enkaz aldığımızın farkındaydı. Bu durumdan hiç şikâyetçi olmadık. Bu bayrağı devir alırken nasıl zorluklarla karşılaşacağımızı, bizlerin nasıl zorlu bir sürecin beklediğini biliyorduk. Görevi alırken ligin başlamasına kısa bir süre kalmıştı. Bugüne kadar Vanspor'un yararına olacak en güzel işleri yaptık. Gerek sportif anlamda, gerekse Vanspor'a maddi kaynaklar bulma anlamında üzerimize düşen görevleri yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu 5 aylık süreçte kimseyle bir polemiği girmedik ve bu şehrin fitnesi, fesadı olmadım. Yönetimimizle birlikte tek amacımız Vanspor'u en iyi yerlere getirebilmek için elimizden gelen veriyoruz. Bizler bunları yaşarken, önümüzü bir sürü engel çıktı. Ama hiçbir zaman efendiliğimizden ödün vermedik ve kimseyle bir münakaşanın içerisine girmedik. Vanspor'u 3. Lig'den alıp, buralara getiren Servet Yenitürk'e sesleniyorum. Bizler, bizi UÇK'ya veren futbolcuların ödemelerini nasıl yapalım, nasıl şampiyon olalım derken, bizler bunların hesabını yaparken, bu memleketin ekmeğini yiyen adam Vanspor'un bütün hesaplarına bloke koyuyor. Ben bunu ahlaki bulmuyorum. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki Van halkı Servet Yenitürk'e gereken cevabı verecektir. Avukatlarımızla görüşüp, Servet Yenitürk'ün bu kulübe vermiş olduğu zararlar hakkında hukuki süreci başlatıyoruz. Mehmet Avcı döneminde yapmış oldukları protokol nezdinde bu kulüpten herhangi bir alacağının kalmadığını beyan etmiştir. Bununla ilgili elimizde evraklar mevcuttur. Bütün alacaklarımı Vanspor'a feragat ettim diyerek birçok demeçte bulunmuştur. Vanspor ve mevcut yönetim bunu hak etmiyor. Servet Yenitürk'ün Vanspor'u yok etme amacı nedir anlamış değilim" dedi.

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

Servet Yenitürk'ün hukuken de yanlışlar yaptığını ileri süren Başkan Kıyak, "Bugün Servet Yenitürk'ün kulübümüzün hesaplarına bloke koyması hukuken yanlıştır. Bir kulüp hesabına protokolle ihtiyati tedbir konulmaz. Servet Yenitürk, bu blokeyi vergi ve SGK borçlarından dolayı yapmış. Vanspor camiasının ödenmemiş SGK ve vergi borçları onun döneminde bırakılan bir borçtur. Edebinle bu borçları yatırıp, çekip gitseydin. İnsan kendi borcuna haciz koyar mı? Kendi bıraktığı pisliği gündeme getirir mi? Kendi şirketi ile Vanspor arasında bir sponsorluk anlaşması yapmış. Sponsorluk anlaşmasında alacaklı olan Servet Yenitürk'ün imzası, borçlu olan Servet Yenitürk'ün imzası. Bu hukuka aykırı ve evrakta sahteciliktir. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Bunun hesabını soracağız. Bundan sonra Van camiası bilsin ki, Servet Yenitürk gibi Vanspor'a zarar verecek olan kim var ise, bunun hesabını ağır ödetiriz. Düne kadar sesi çıkmayanlar, 8 yıl önce burada görev yapmış kişiler Vanspor'u hacze veriyor. Kulüp sayesinde bugün belediyede ekmek yiyenler Vanspor'u hacze vermişler. Göreve gelirken, bu tesiste bir tek futbolcu kalsa dahi şerefimizle burada kalacağız, şerefimizle geldik, şerefimizle gideceğiz dedik. Bundan sonraki süreçte kulübe destek veren, kulübe zarar verenlerin Van camiasıyla tek tek paylaşacağız" diye konuştu.

"KİMSENİN VANSPOR'DAN ALACAĞI KALMAMIŞTIR"

Vanspor'u UÇK'ya veren bütün futbolcuların ödemesinin yapıldığını belirten Başkan Kıyak, "Kimsenin Vanspor kulübünden bir alacağı kalmamıştır. İkinci devrede hedefimize ulaşabilmemiz için, Vanspor'u hak ettiği yere getirmek için transfer çalışmalarımıza başladık. Son günlerde bize maddi anlamda destek veren, bizleri bu beladan kurtaran Sayın Valimize, 4 milyon 200 bin TL'lik destek veren Vefa Grup Başkanı Veysel Ürüm'e ve diğer destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaser Yıldız ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayırdıklarını söyleyen Başkan Kıyak, takıma katkı sağlayacak futbolcularla da görüşmelerinin devam ettiğini vurguladı. Birçok futbolcuyla görüştüklerini belirten Kıyak, bu futbolcuları ikinci devre kampına yetiştireceklerini açıkladı.

Yönetimde yer alan ve işleri yoğun olan, yönetime katkısı olmayanlarla yollarını ayıracaklarını belirten Kıyak, mevcut olan yönetimde bir değişikliğe gideceklerini ve ligin başlayana kadar yeni yönetimi de belirleyeceklerini söyledi.

Toplantı daha sonra soru-cevap kısmıyla sona erdi. Van Bölge Gazetesi