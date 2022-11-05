Vanspor Başkanı Kıyak'tan Soylu ve Balcı'ya Teşekkür

Bitexen Vanspor Futbol Kulübü'nün ilkini Van'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yaptığı destek gecesinin 3.'sü İstanbul'da yapıldı. Avcılar'daki bir otelde yapılan destek gecesine katılım yok denecek kadar azdı.

Vanspor FK yönetiminin büyük bir heyecan ve emek ile yaptığı İstanbul'daki destek gecesi hüsranla sonuçlandı.

Van Dernekler Fedarasyonu, Van Vakfı, VİŞAD gibi STK'larında katıldığı gecede Vanspor'a sadece '78 Bin TL' para toplandı.

SOYLU BU TAKIMA SAHİP ÇIKIYORSA ŞEREF DUYARIM

Geceye katılıp, konuşanlar arasında VİŞAD Başkanı Fetullah Kardaş'ta vardı. Kardaş'ın Vanspor'u bir siyasi partinin arka bahçesi yapmışsınız imasına Vanspor FK Başkanı Ferhat Kıyak'tan sert cevap geldi. Rahatsızlığından dolayı gecede konuşma yapmayacağı beklenilenn Kıyak, Van Dernekler Fedarasyonu Başkanı Fatih Yağız ve VİŞAD Başkanı Fetullah Kardaş'ın konuşmasına cevap vermek için gecenin sonunda bir konuşma yaptı. Hiçbir siyasi partinin ve STK'nın sahip çıkmadığı ve başkan adayı olmadığından dolayı kongresi ertelenen, neredeyse kayyumluk bir duruma gelen Vanspor'a sahip çıkan Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vanspor DK Başkanı Kıyak, "Bin defa şeref duyarım" ifadesini kullandı.

İdeolojilerin bir kenara bırakılıp bu kentin takımı olan Vanspor'a sahip çıkılması gerektiğini belirten Kıyak konuşmasında ve WanHaber'e yaptığı açıklamada; "VİŞAD başkanımız talihsiz bir konuşma yaptı. Bizleri bir partinin arka bahçesi olarak nitelendirdi. Ben Vanspor Kulüp Başkanı olarak bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum bizler hiçbir ideolojiye sahip değiliz, tüm ideolojilerede saygımız var. Lakin bu kulüp için, bu camia için bu devletin İçişleri Bakanı, bu ilin valisi bu kulübe sahip çıkıyorsa benim için şereftir.

ASLANLAR GİBİ ADAY OLDUK

Bir tartışmanın içine girmek istemiyorum ama bunuda ifade edeyim. Bu tür toplantılarda bir araya geldiğimiz zaman nedense birileri bir yerlere çekmeye çalışıyor, buna hiç gerek yok. Vanspor'un sahipsiz kaldığı zaman yönetimde bulunan kardeşlerimle birlikte aslanlar gibi kongreye gittik ve aday olduk. Sanki farklı düşünceden, ideolojiden birileri aday olmuştu da biz engel olduk, bir nevi kayyum olarak gittik gibi düşünceler, konuşmalar türedi, türüyor. Herkes bu durumu farklı yönlere çekip bu takıma gelecek olan desteği engellemeye çalışıyor. Mehmet Avcı kardeşimizin başkanlık yaptığı dönemde Van Valisi Ozan Balcı takıma destek vermiyor diye eleştirenler bugün vali beyin verdiği destek için bizleri bir partinin arka bahçesiymişiz gibi insafsızca eleştiriyor. Vali bey destek vermiyor eleştiriliyor, destek veriyor eleştiriliyor. Bu eleştirileri anlamakta güçlük çekiyoruz. Bugün içişleri bakanımız Vanlı iş adamlarının yapamadığını yapıp destek gecesine katılmak için Ankara'dan Van'a geliyorsa, eline mikrofonu alıp takıma para topluyorsa kimse kusura bakmasın ben bu durumdan sadece şeref duyarım. Allah rızası için ideolojinizi bir yere bırakıp, bu kentin takımına destek verelim. Bu kent için kim bir taşın üstüne taş koyuyorsa başımızın tacı edelim. Allah rızası için yapmayın, ben bunu sizden rica ediyorum. Vanlılık aidiyetiyle geceye gelirsiniz, oturursunuz, yemek yersiniz, destek verirsiniz veya vermezsiniz eyvallah deriz. Ama gelip burada siyaset konuşuyorsanız biz bu durumu kabul etmeyiz. Bu tür dayanışma geceleri siyasetin konuşulacağı yerler değildir.

VANLIYIM, ŞANLIYIM DİYENLER NEREDE?

Bizler Vanspora faydalı olalım diye sizlerle bir araya geldik. Bizim yönetimimizde CHP'li meclis üyeleri ve HDP'lilerde var, eleştiri yaparken onları da kırmayın, incitmeyin. Her yerde Vanlıyım şanlıyım diye gezen iş insanları her ne kadar toplanyıya gelmeselerde, kentin takımına sahip çıkmasalarda biz ilimizin valisiyle, yönetimdeki aslanlar gibi kardeşlerimle Vanspor bayrağını hakettiği yerlere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu kenti asla yalnız bırakmayacağız" ifadesinde bulundu.