Vanspor, Ankaraspor'a konuk oluyor

Van temsilcisi yarın deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı maçta Somaspor'u 1-0 mağlup eden ve play-off umutlarını sürdüren Vanspor, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

Ankaraspor maçının hazırlıklarını hafta boyunca Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, ligde son 4 haftaya girilirken, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Önceki hafta sahasında karşılaştığı Somaspor'u 1-0 mağlup eden 59 puan, +7 averajla altıncı sıradaki yerini koruyan Vanspor, Ankaraspor maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

Son 5 lig maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet Van temsilcisi, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, Ankaraspor'u deplasmanda mağlup ederek, zorlu 1461 Trabzon FK maçı öncesi moral depolamak istiyor. Yarın saat 15.00'te Osmanlı Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı Yunus Dursun, Harun Reşit Güngör, Barış Çiçeksoyu ve Abdurrahman Haymana hakem dörtlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 34 maçlık periyotta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 59 puan, +7 averajla altıncı sırada yer alırken, Ankaraspor ise 34 maçlık periyotta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi 49 puanla on birinci sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Bir üst lige çıkmak için artık gün sayan lider Sakaryaspor, sahasında Turgutluspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Bodrumspor ise 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek. Sivas Belediyespor, Afjet Afyonspor deplasmanına giderken, Çorum FK ise İnegölspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Bayburt Özel İdarespor, deplasmanda Adıyaman FK'ya konuk olurken, Somaspor ise sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarıyer, ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK deplasmanına giderken, Serik Belediyespor ise deplasmanda Ergene Velimeşe ile kozlarını paylaşacak. Diyarbekirspor ise ligden düşmesi kesinleşen bir diğer takım olan Kahramanmaraşspor'u misafir edecek.

Bölgegazetesi