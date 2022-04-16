Vanspor, Ankaraspor'a konuk oluyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın saat 15.00'te deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı- Siyahlılar deplasmanda karşılaşacağı Başkent temsilcisini mağlup etmek istiyor.

VAN'DA SPOR 16.04.2022, 10:04 16.04.2022, 11:24
Vanspor, Ankaraspor'a konuk oluyor

Van temsilcisi yarın deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı maçta Somaspor'u 1-0 mağlup eden ve play-off umutlarını sürdüren Vanspor, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

Ankaraspor maçının hazırlıklarını hafta boyunca Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, ligde son 4 haftaya girilirken, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Önceki hafta sahasında karşılaştığı Somaspor'u 1-0 mağlup eden 59 puan, +7 averajla altıncı sıradaki yerini koruyan Vanspor, Ankaraspor maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

Son 5 lig maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet Van temsilcisi, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, Ankaraspor'u deplasmanda mağlup ederek, zorlu 1461 Trabzon FK maçı öncesi moral depolamak istiyor. Yarın saat 15.00'te Osmanlı Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı Yunus Dursun, Harun Reşit Güngör, Barış Çiçeksoyu ve Abdurrahman Haymana hakem dörtlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 34 maçlık periyotta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 59 puan, +7 averajla altıncı sırada yer alırken, Ankaraspor ise 34 maçlık periyotta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi 49 puanla on birinci sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Bir üst lige çıkmak için artık gün sayan lider Sakaryaspor, sahasında Turgutluspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Bodrumspor ise 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek. Sivas Belediyespor, Afjet Afyonspor deplasmanına giderken, Çorum FK ise İnegölspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Bayburt Özel İdarespor, deplasmanda Adıyaman FK'ya konuk olurken, Somaspor ise sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarıyer, ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK deplasmanına giderken, Serik Belediyespor ise deplasmanda Ergene Velimeşe ile kozlarını paylaşacak. Diyarbekirspor ise ligden düşmesi kesinleşen bir diğer takım olan Kahramanmaraşspor'u misafir edecek.

Bölgegazetesi

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 34 56
9. Somaspor 34 52
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21