Vanspor, Ankara’da beraberlik gecesi düzenleyecek!

Vanspor Futbol Kulübü'nden destek gecesi açıklaması yapıldı. Eylül Cuma günü saat 20:00'da Ankara'da yapılması planlanan ve ertelenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi 13 Ekim'de düzenlenecek.

Ankara'daki Vanlıları destek gecesine davet eden Vanspor FK, bugün yaptığı açıklama ile destek gecesi hakkında duyurdu. Vanspor FK sosyal medya hesaplarında "2022-2023 Futbol Sezonu Vanspor Futbol Kulübü birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine teşriflerinizi bekleriz. The Green Park Hotel'de yapılacak olan 14 Ekim Cuma günü saat 19.30'da yapılacak." ifadesine yer verildi.

Hakimiyet