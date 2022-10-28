Vanspor, Ankara Demirspor'a bileniyor

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Vanspor, bu çıkışını Ankara Demirspor karşısında da sürdürmek istiyor. Pazar günü saat 13.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, Başkent temsilcisini eli boş göndermeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı 11 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, Pazar günü saat 13.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 17'ye yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde çıktığı Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ve 23 Elazığ FK maçlarında galibiyetle tanışamayan Vanspor, deplasmanda konuk olduğu GMG Kastamonuspor'u karşısında ilk galibiyetini almıştı. GMG Kastamonuspor karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişata son veren ve haftalar sonrası galibiyetle tanışan Ümit Bozkurt’un öğrencileri, bu çıkışı Ankara Demirspor karşısında da sürdürmek için mücadele edecek.

Van temsilcisi Pazar günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele Pazar günü saat 13.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Efe Kurtuluş ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 25 puan +11 averajla liderlik koltuğunda bulunan Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor deplasmanına giderken, 25 puan +8 averajla ikinci sırada bulunan İskenderunspor ise sahasında Kastamonuspor ile kozlarını paylaşacak. 24 puanla grupta üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor'a konuk olurken, 22 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 ise, Pazarspor deplasmanına gidecek.

20 puanla beşinci sırada yer alan Serik Belediyespor, deplasmanda zorlu 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelirken, Fethiyespor ise sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelirken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise Adıyaman FK deplasmanına gidecek. Gruptaki son maçta ise, Balıkesirspor, Uşakspor'u konuk edecek.

Van Bölge Gazetesi