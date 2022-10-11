Vanspor Ankara'da destek gecesi düzenliyor

Vanspor Futbol Kulübü, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerden biri olan başkentte 'Vanspor'a Destek' gecesi düzenliyor. Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak; "2022-2023 Futbol Sezonu Vanspor Futbol Kulübü birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine başkentteki tüm hemşerilerimizi bekleriz." ifadesinde bulunarak Ankara'daki Vanlıları birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine davet etti.

Vanspor'a destek gecesi 14 Ekim Cuma günü saat 19:00'da Çukurambar'da bulunan Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak.