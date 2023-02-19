Vanspor Amedspor maçı TRT Kurdi'den canlı yayınlanacak

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, yarın saat 13.00'te, Beyaz Grupta mücadele eden ve liderlik koltuğunda bulunan Amedspor ile depremzedelerin yararına dostluk maçı oynayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor FK, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere destek için yarın Amedspor ile dostluk maçı yapacak.

Bugün saat 13.00'te Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak olan müsabakaya tüm Van halkı davet edilirken, elde edilecek gelirin tamamının ise depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Söz konusu maç TRT Kurdi'den çift dil seçeneğiyle canlı olarak izlenebilecek.

Vanspor'un bugün saat 13.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda Amedspor ile oynayacağı dostluk maçı TRT Kurdi ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan 'Yaralarımızı birlikte saracağız' sloganıyla yapılacak olan maçın bilet fiyatları ise kale arkası ve maraton 100 TL, VIP'in ise 500 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Van Bölge Gazetesi