Vanspor - Amedspor kulüp başkanlarından dostluk mesajı

İlk sözü alan Amedspor Başkanı Selahaddin Yıldırım, depremi yaşayan illerden biri olduklarını belirterek, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. Bu süreçte bir an önce toparlanma ve normal hayatımıza dönmeyi istiyoruz. Biz de bölge kulüpleri olarak depremzedelere destek olmak amacıyla kendi aramızda yaptığımız istişarede, dostluk maçı yapmayı düşündük. Bu maçtan elde edilecek gelirleri depremzedelerimiz için kullanacağız” dedi.

GELİRLER, DEPREMZEDELERE AKTARILACAK

Maçın Diyarbakır’da oynanmasını planladıklarını, ancak Diyarbakır’ın deprem yaşayan şehirlerden biri olması dolayısıyla Van’da oynamaya karar verdiklerini anlatan Yıldırım, “Deprem güvenlik sertifikasının yetişmemesinden dolayı, bu maçı Van’da oynamaya karar verdik. Bunda başkanımızın da katkısı oldu, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah iki kardeş kulüp dostane oynayacağımız bu maçtan elde edilen gelirleri de depremzedelerimize ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ise, sözlerine depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilekleri ile başladı. Kıyak, “Bizler depremi yaşayan bir şehrin evlatlarıyız. Bu duyguyu iyi biliyoruz. O yüzden depremzedelere destek olmak amacıyla elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Kulüp otobüsümüzü alıp, sağlık görevlilerimiz, aşçılarımız ve yöneticilerimizle birlikte deprem bölgelerine gittik. Vatandaşlarımıza çorba dağıtımında bulunduk. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın.

Diyarbakır da depremden etkilenen bir şehirdi. Bizler kulüp başkanımızla bir istişare yaptık. Dostluk maçında karar kıldık. Bu maç Diyarbakır’da oynanacaktı. Sağ olsunlar bizleri Diyarbakır’da misafir ettiler. Ama federasyondan izin çıkmayınca, dostluk maçımızı Van’da oynamaya karar verdik. Gelirleri de depremzedelere bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi