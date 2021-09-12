Vanspor Afyon'dan 1 Puanla Dönüyor

Vanspor, deplasmanda Afjet Afyonspor ile berabere kaldı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında da karşılıklı iki gol geldi ve iki takım sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

VAN'DA SPOR 12.09.2021, 22:49 12.09.2021, 23:06
Vanspor Afyon'dan 1 Puanla Dönüyor

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı Siyahlı takım aldığı beraberlikle, puanını 4'e yükseltti.

Maçın 17. Dakikasında Vanspor Sedat Komi ile 1-0 öne geçti.

40. Dakikada Erhan Şentürk Afyonspor'un golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Afjet Afyonspor Mithat Pala ile 2-1 öne geçti.

60. Dakikada Vanspor'da Emrah Tacir  sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 2-2

Maçta başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Stat: Zafer

Hakemler: Enes Kanpara xx, Çağlar Öztürk xx, Bedirhan Soydemir xx,

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Süleyman Olgun xx (Alaattin Hamza Ok dk. 77 x), Melik Derin xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 77 xx) Doğan Ateş xx, Nazmi Candoğan xx, Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentürk xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Fatih Aktay dk. 68 x), Mehmet Abdullah Çoban xx, Mithat Pala xx, Celal Henalp xx

Vanspor FK: Aydın Bağ xx, Mete Yıldız xx, Berat Çetinkaya xx, Emrah Tacir xx, Fatih Somuncu xx, Selim Kayacı xx (Furkan Polat dk. 46 xx) İlyas Ekiz xx (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 46 x) Oktay Aydın xx (Hamza Küçükköylü dk. 71 xx) Sedat Komi xx, Barış Gök xx, Kubilay Akyüz xx

Goller: Erhan Şentür (dk. 40), Mithat Pala (dk. 49) (Afyonspor), Sedat Komi (dk. 17), Emrah Tacir (dk. 60)

Sarı Kartlar: Melik Derin, Erdinç Pekgöz, (Afyonspor), Sedat Komi, Selim Kayacı, Emrah Tacir, Barış Gök, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Vanspor FK)

#Sedat Komi #emrah tacir #vanspor #vanspor fk
Yorumlar (1)
BİLİM ALGORİTMASI 2 saat önce
Vanspor bu ligde sadece düşmemeye oynar.Bu takımdan büyük beklentiler bekleyenler yanılıyorlar.
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