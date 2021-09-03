Vanspor Adıyamanspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

TFF 2. Lig heyecanı 5 Eylül Pazar günü başlıyor. Ligin ilk haftasında temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü evinde Adıyamanspor'u ağırlıyor. Peki Vanspor Adıyamanspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

VAN'DA SPOR 03.09.2021, 23:55 04.09.2021, 00:17
Vanspor Adıyamanspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig maçları 5 Eylül Pazar günü başlıyor. Ligin ilk haftasında temsilcimiz Vanspor FK evinde Adıyamanspor'u ağırlıyor. Pazar günü saat 15:30'da başlayacak olan maç TRT Kurdi ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkçe ve Kürtçe anlatımla yayınlanacak olan maça uzun bir aradan sonra ilk kez seyirci alınacak.

Biletler satışta çıktı

Pazar günü oynanacak olan Vanspor Adıyamanspor maçı biletleri satışa sunuldu. Kapalı tribün biletleri 30 TL'den satışa çıkarken açık tribün biletleri ise 15 TL'den satışa çıkarıldı. Vanspor teknik direktör yardımcısı Zeki Yılmaz'ın Aydın Perihan AVM'deki spor mağazasında satışa çıkartılan biletleri maç günü stat önündeki gişelerden de temin edebilirsiniz.

#vanspor fk #vanspor
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