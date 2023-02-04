Vanspor Adıyaman spor maçı bilet fiyatları açıkladı! İşte yeni bilet fiyatları
TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak olan Bitexen Vanspor FK, Adıyaman 1954 Spor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Mehmet Salih Giyci - WanHaber
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 23.Haftasında Bitexen Vanspor FK, kendi sahasında Adıyaman 1954 Spor’u konuk edecek. Bitexen Vanspor FK, son haftalarda ki form grafiğini sürdürürken toplam 9 maçtır yenilmiyor.
Vanspor, taraftarın desteği ile bu maçı kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Her maç galibiyet parolası ile sahaya çıkan Vanspor, taraftarın desteğini arkasında hissetmek istiyor.
Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vanspor, ‘’Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçın kale arkası bilet fiyatı 5 TL Maraton bölümünün fiyatı ise 30 TL’den satılacak’’ ifadesine yer verdi.
GÜNCEL BİLET FİYATLARI
KALE ARKASI 5 TL
MARATON 30 TL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Altay
|22
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Fulham
|22
|32
|7. Brighton
|19
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|19
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15